健康網》爆痘又痛又醜好困擾？ 醫推4種食物助改善

吳易儒指出，吃酪梨、深色蔬菜、雞蛋、綠茶等食物，可有效控油抗發炎，保持皮膚健康；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天來臨動不動就長痘痘，除了調整作息之外，我們吃的食物也會影響我們的皮脂分泌、身體發炎反應等等。新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，吃酪梨、深色蔬菜、雞蛋、綠茶等食物，可有效控油抗發炎，保持皮膚健康。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，除了少吃含大量糖分、精緻澱粉和油脂等容易引發發炎的食物，我們也可以多吃下面幾種食物，改善痘痘問題。

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酪梨：提供適量良質脂肪酸，有助平衡油脂分泌。

綠茶：含有兒茶素等抗氧化劑，有助降低發炎反應和抗菌。

深色蔬菜：像是菠菜、羽衣甘藍等，富含維生素A、維生素C、葉酸等抗氧化營養素，能幫助排毒和保持皮膚健康。

雞蛋：富含生物素（維生素B7）和鋅，有助皮膚修復和控制油脂分泌。

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