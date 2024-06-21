「藥」漲價了 ！ 普拿疼開出第一槍 3品項提高9至20元

普拿疼止痛系列的「止痛加強錠」、「一般錠」及「速效錠」均在下個月調漲，依不同包裝，建議售價調漲9元至20元；示意圖。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕知名品牌普拿疼下月要漲價了！普拿疼止痛系列的「止痛加強錠」、「一般錠」及「速效錠」均在下個月調漲，依不同包裝，建議售價調漲9元至20元。藥師指出，普拿疼漲價是開出第一槍，恐帶動其他廣告產品調漲，建議民眾購買鎮痛解熱藥物時可向藥師說明需要「乙醯胺酚」，價格可比知名廠牌便宜一半。

普拿疼藥廠Haleon（赫力昂）指出，因應國際經濟成本持續上漲，為反映營運成本與產品成本，今年7月起陸續調整「普拿疼止痛藥系列產品」的建議零售價，包括止痛加強錠、一般錠、速效錠三品項，依不同包裝建議售價提高9元至20元。

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根據赫力昂提供的新版建議售價，普拿疼「止痛加強錠」10錠由175元調漲至185元、20錠由285元漲至299元、30錠由410元漲至430元。普拿疼膜衣錠「一般錠」12錠裝由170元漲至179元、24錠由280元漲至295元。「速效膜衣錠」則由175元漲至185元。

赫力昂提供新版建議零售價格，價格僅供參考，並無強制。（赫力昂提供）

藥師沈采穎表示，社區藥局今年5月就聽到漲價消息，6月進貨時廠商已表示需要控貨，成本增加勢必會反映在後端售價，藥界評估，普拿疼漲價是開出第一槍，包含斯斯等知名廣告商品，可能會跟著喊漲。

沈采穎直言，普拿疼市占率高，民眾到藥局購買「乙醯胺酚」鎮痛解熱藥物時，有半數指名要買普拿疼，其實若要省荷包可購買相同成份的藥品，不一定要買知名品牌，價格會比大廠減少一半。

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