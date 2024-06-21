增強免疫力 營養師提7策略首重飲食

營養師蔡佳龍表示，飲食可以說是構築人體防線最重要的一環，優質的營養可讓體內各項功能正常運轉。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕身體的免疫力，用來抵抗各種病菌入侵。台北榮總新竹分院營養師蔡佳龍表示，飲食可以說是構築人體防線最重要的一環，優質的營養可讓體內各項功能正常運轉；他提出7個策略，幫助高齡者提升免疫力。

1.多吃優質蛋白質：植物性的以豆類製品和堅果為主，含有豐富維生素E，可幫助製造抗體，強化T細胞活性。動物性蛋白質則有瘦肉、雞肉和魚肉，尤其是含Omega3脂肪酸的深海魚，如鮭魚、鮪魚、鯖魚等，有抗發炎的功效。

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2.吃得夠且均衡多樣化：當病原體侵入身體後，體內即會以病原體為目標製作抗體。在等待抗體形成前，免疫細胞中的巨噬細胞與自然殺手細胞（NK cell），經常會乘著血液到全身進行巡邏，若是發現異物或感染細胞，會予以清除，但隨著老化或過大的壓力，則容易降低免疫細胞的作用。

3.增加五穀雜糧類食物的攝取量：五穀雜糧含有豐富的維生素B群和礦物質，B群是協助酵素代謝營養素的輔酶，供應細胞進行增殖、氧化和還原作用，尤其是B2、B5（又稱泛酸）、B6及葉酸對於維持細胞黏膜健康及製造抗體等免疫功能息息相關。

4.改善腸道菌叢：腸道並不只是負責食物運送與消化吸收的消化器官，同時還兼具人體最大的免疫器官。優酪乳、優格是很好補充益生菌的選項，也可以吃發酵性食物如泡菜、味噌或市售益生菌商品獲得，多補充好菌可幫助維持腸胃道的菌相平衡，促進新陳代謝，並減少「壞東西」趁機作亂。

5.充足的睡眠及良好睡眠：研究指出，睡眠不足6個小時會增加感染的可能性，盡量讓自己每天睡眠超過7個小時。研究顯示睡個好覺可以改善免疫細胞。

6.培養規律運動習慣：頻繁的劇烈運動會降低免疫力，因此從事超耐力訓練，應有足夠的休息及恢復，讓免疫系統恢復。而一旦出現精神衰弱、或是其他過度訓練綜合症的症狀，譬如靜止心跳率增加、心跳恢復變慢或是煩躁不安、全身疲勞等，可能還需要降低訓練強度。

7.維持水分與電解質的平衡：水能協助體內代謝毒素、維持生理機能平衡，也能幫助免疫細胞發揮效用，強健人體保護力。唾液含有殺死細菌和病毒的抗菌蛋白，就像是在免疫系統最前線戰鬥的士兵。因此，在運動期間要確保維持水分與電解質的平衡，並且不會脫水。

營養師蔡佳龍表示，優質的營養可讓體內各項功能正常運轉；他提出7個策略，幫助高齡者提升免疫力。（北榮新竹分院提供）

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