健康網》白內障術後看不清？ 後囊袋混濁雷射能解決

醫師指出，續發性白內障是由於水晶體後囊袋的混濁導致。只要進行雷射治療就能復原視力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕做完白內障手術過一陣子後，又有視線模糊不清的狀況，小心可能是續發性白內障！彰化羅眼科診所總院長羅英源解釋，白內障手術採用超音波晶體乳化技術，去除混濁的水晶體保留水晶體後囊袋，植入的人工水晶體就是放在囊袋內。續發性白內障是由於水晶體後囊袋的混濁導致。只要進行雷射治療就能復原視力。

羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文提到，與原來的白內障並不相同；但這種情況十分常見，隨著人工晶體技術的進步，其發生率逐漸降低。

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定義和特徵

續發性白內障在白內障手術後過一陣子發生。

症狀和診斷

常見症狀包括在手術後幾個月或幾年後出現視力模糊或顏色變得黯淡的情況。

治療和管理

續發性白內障治療方法不像白內障，不用手術就可以治療。一般會使用銣雅鉻雷射進行治療，透過雷射光的能量，將目標瞄準在混濁的後囊上，去除混濁的囊袋，幾分鐘後即可恢復原有的視力。雷射治療不需要點藥水，完全不影響生活或工作。

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