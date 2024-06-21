胡文英耳開刀》耳洞感染別拖 醫：恐「花椰菜耳」永久畸形

美魔女胡文英愛打耳洞，但因發炎疤痕增生，礙於美觀做手術切除。（翻攝自胡文英IG，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕58歲美魔女胡文英日前在社群分享，因耳洞鑽太多，又忽視發炎亂擦藥，導致疤痕增生，礙於美觀只好進行手術切除。台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡表示，耳軟骨炎最常見的細菌是「綠膿桿菌」，一般初階抗生素是殺不死的，嚴重時要住院打抗生素，若未及時治療，恐會變成「花椰菜耳」，外耳永久畸形。

饒曼齡在臉書粉專「饒饒醫師（饒曼齡醫師）」發文指出，軟骨炎是一個比較棘手的感染，因為軟骨血流較少，感染難靠免疫力自行緩解。耳軟骨發炎未及時治療，會導致永久外耳畸形，就是所謂的「花椰菜耳」。最常見原因是「綠膿桿菌」感染，針對它有效的口服抗生素選擇較少，嚴重時需要住院治療。

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醫師指出，耳軟骨炎未及時治療恐致外耳永久畸形，（圖取自饒曼齡醫師粉專）

她分享臨床上遇到的個案，一名年輕女性，打耳洞後耳殼紅腫流膿，在診所拿了抗生素都沒改善，轉至醫院就醫。經檢查診斷為耳軟骨炎，最後住院打抗生素治療，一週後才痊癒。

饒曼齡也呼籲，打耳洞建議選擇耳垂，雖然位置比較普遍、稍微沒那麼酷，但感染率低，比較安全！

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