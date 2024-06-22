健康網》正確使用吸入劑 食藥署：按時定量療效最佳

氣喘患者使用的吸入劑有3款，分別為定量噴霧吸入劑、乾粉吸入劑、及霧化型吸入液；圖為定量噴霧吸入劑情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吸入劑依照內容物的型態，可區分為定量噴霧吸入劑、乾粉吸入劑、及霧化型吸入液三種不同的種類。食藥署說明，醫師會依照患者的情形評估合適的吸入劑，建議民眾在第一次使用時，可至醫院的藥品諮詢窗口或社區藥局，學習正確的使用方式。每日也應按時、定量地使用吸入劑，以確保藥品發揮最好的療效；另外，醫院也有製作使用吸入劑的衛教單張或是影片，建議民眾可善加利用。

定量噴霧吸入劑

定量噴霧吸入劑（metered-dose inhaler, MDI）這是最常見的吸入劑劑型，按壓給藥按鈕後，會透過加壓方式將藥品噴出。方法是先拉開保護蓋，使用前先充分搖勻，並依照種類的不同，可接上吸藥輔助器來使用；接著先慢慢呼氣，再將吸口放入口中，按下吸入劑時，需搭配「慢且深」的吸氣方式，將藥品吸入肺中。吸氣結束後，移開吸入劑並緊閉嘴唇，閉氣10秒鐘，最後輕輕呼氣並恢復正常呼吸。若依指示有要吸入第二劑時，建議時間應該間隔30至60秒鐘，用畢後再蓋上保護蓋。

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乾粉吸入劑

乾粉吸入劑（dry powder inhaler, DPI）乾粉吸入劑需要搭配「快且深」的吸氣，透過吸氣將藥品吸入氣管中，避免剩餘藥品殘留。乾粉吸入劑有許多不同的設計，包含：Turbuhaler吸入器、Accuhaler吸入器、ELLIPTA吸入器及Breezhaler吸入器。不同設計的乾粉吸入劑在使用前會有不一樣的藥品裝填方式，在使用時應先向外吐一口氣（切勿朝吸嘴吐氣），吸入藥品之後的步驟就與定量噴霧吸入劑大致相同。

此外，食藥署提醒，避免將乾粉吸入劑放在潮濕的環境，例如家中的浴室，因過多的水氣會造成乾粉吸入劑結塊，以致使用者無法正常吸到藥品，倘若如此，即使天天按時使用，恐無法有效緩解或控制病情，並造成使用劑量上的誤判。

霧化器

霧化器（nebulizer）可將吸入液（inhalation solution）類型的液態藥品霧化成氣體，方便手口協調差或呼吸力道不足的使用者，可有效吸入藥品。除了較早期的霧化器之外，近代也有發展了緩釋型氣霧吸入器（soft mist inhaler）。

食藥署提醒，當按時且定量地使用藥品，但症狀卻沒有獲得緩解時，切勿自行增加吸入劑劑量，應先諮詢醫師或藥師，確認是否為藥品的保存或操作上的問題，例如用完了或是藥品有結塊，還是其他因素造成。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第950期

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