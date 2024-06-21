孕婦做好產前口腔保健 促嬰幼兒口腔健康

南投縣衛生局進行貝式刷牙法衛教宣導。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 懷孕會改變口腔環境，增加牙周炎及齲齒的發生率，孕婦時期口腔健康與嬰幼兒口腔細菌感染關係密切，研究顯示超過70％幼兒的致齲菌來自母親，南投縣政府衛生局呼籲嬰幼兒口腔保健應向前延伸至母親懷孕時期產前做好口腔健康措施，懷孕婦女每3個月可免費洗牙1次，並適當使用氟化物，可以促進嬰幼兒的口腔健康，且嬰幼兒開始長牙就應至牙科醫療院所進行口腔檢查，及早守護口腔健康。

佑民醫院牙醫師吳郁箴說，要避免蛀牙及牙周疾病，最重要的是日常清潔，一天至少刷牙2次，大多數的人都有做到，但最關鍵的還必須配合「牙線」的使用。牙刷無法清潔到牙縫的死角，長期沒有使用牙線，牙菌斑就會造成深層蛀牙、牙齦發炎、出血的狀況。因此牙刷必須搭配牙線，才能保持口腔健康。

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正確的刷牙步驟從挑選牙刷開始，建議民眾選擇刷頭小、軟毛的牙刷搭配含氟牙膏，並使用改良式貝氏刷牙法，（1）手握牙刷姿勢比一個讚。（2）將刷毛傾斜 45 度，刷毛靠近牙齒及牙齦交界處後左右輕刷移動，一次刷兩顆牙齒，刷約10-15次，最後別忘記刷咬合面。（3）刷上（下）顎也是刷毛朝上（下）呈45度角左右輕刷移動，一次兩顆，刷約10-15 次左右。

南投縣衛生局表示，民眾應遵守口腔「三要一不」保健撇步。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局也表示，口腔健康與全身健康息息相關，呼籲民眾應遵守口腔「三要一不」保健撇步，包括貝式刷牙法、使用牙線或牙間刷、每半年一次定期口腔檢查，三要做好，牙齒就不鬆脫，並可善用下列健保提供的牙齒保健福利措施:未滿6歲孩童，每半年提供一次免費牙齒塗氟服務，未滿12歲弱勢兒童每3個月一次；國小一、二年級弱勢學童窩溝封填服務；13歲以上的民眾，每半年洗牙一次；懷孕婦女每3個月免費洗牙1次，只要繳掛號費，就可享有洗牙服務。

南投縣衛生局提醒民眾，懷孕婦女每3個月可使用健保洗牙1次。（南投縣衛生局提供）

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