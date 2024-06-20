健康網》「蟲蟲入耳」用棉花棒掏超NG 醫列4招化危機

醫師指出，不要用物品插入耳朵，以免推壓蟲子，造成更大的困擾和不適；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了，在外面飛舞的蟲蟲也變多，要是蟲蟲跑進耳朵該怎麼辦？ 輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享，請不要用物品插入耳朵，同時提出化解方式，包括：保持冷靜、手電筒照耳朵、滴入食用油及就醫求助。

●保持冷靜：首先，要保持冷靜，不要慌張。當然知道一定會很緊張，但還是請盡量保持冷靜，我建議可以暫時停止活動，坐下來幾分鐘，讓自己冷靜下來。

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●不要用物品插入耳朵：千萬不要用棉花棒、鑷子或其他物品插入耳朵，嘗試取出蟲子。這樣做可能會導致更多問題，例如推壓蟲子，造成更大的困擾和不適，或是反而讓耳朵組織受傷。

●手電筒照耳朵：由於大多數的昆蟲都具有趨光性，當它們進入外耳道時，可以利用手電筒的光在暗處照射外耳道口，刺激昆蟲自行爬出來。然而，昆蟲在看到光線後可能會稍作猶豫才會順著光線走出來，因此這個過程可能需要一些時間。而且，不是每一種蟲都有用。

●滴入食用油：將數滴的食用油（如橄欖油）滴入耳道內，並傾斜頭部使昆蟲浸泡在油中可以使昆蟲窒息，之後再請醫師取出，但記得浸泡時間必須超過五分鐘，才能確保昆蟲窒息停止活動。

●就醫求助：如果以上方法無法解決問題，或者感覺蟲子已經深入耳道，已經很不舒服，請務必立即就醫求助，專業醫生可以使用適當的工具和方法安全地取出蟲子，避免造成更多的困擾和傷害。

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