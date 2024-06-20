76.6％ C肝患者延誤治療？醫學中心研究揭真相

民眾想知道自己是否遭C肝病毒感染，透過抽血化驗，很簡單。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化基督教醫學中心的臨床研究顯示，儘管健保從2019年1月起已全額補助C肝口服抗病毒藥物，但仍有不少患者因誤解而抗拒治療；研究發現，患者不治療的前三大原因包括無症狀、不了解治療必要性以及擔心藥物副作用。

從2020年1月至2023年6月，彰基對519位C型肝炎病毒陽性病人進行問卷調查，其中男性佔48.4%、女性佔51.6%。結果顯示，275人積極配合治療，244人則未主動尋求醫療，需要醫療專業人員在門診或電話中進行衛教宣導。

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不願治療的244人中，平均年齡62歲，其中76.6%曾被告知患有C型肝炎超過5年。主要原因是無症狀佔43.0%、不了解治療必要性佔42.6%、擔心藥物副作用佔16.4%。相較之下，積極治療的275人中，有92%以上在確診一年內完成治療，平均年齡64歲。

彰基胃腸肝膽科主治醫師蕭舜文表示，彰基配合國健署推動C肝根除計畫，簡化B、C肝篩檢流程，針對高危險群進行精準篩檢，並鼓勵陽性個案接受口服抗病毒藥物治療。臨床研究和問卷調查顯示，許多C肝患者因無症狀而忽視病情，最終導致病情加重。

一名患有C肝20多年的黃姓婦人過去因副作用中斷干擾素治療，多年未追蹤。近日檢查發現其肝功能指數異常、胎兒蛋白指數異常，超音波顯示早期肝硬化及肝結節。經醫師及個案管理師勸說後，她接受了現今的口服抗病毒藥物治療，一個月後肝指數恢復正常且無不適感，完成三個月療程後徹底根除C肝病毒。

黃婦表示，她沒想到治療C肝如此簡單、輕鬆且療效顯著，感激醫師的關心，並鼓勵小兒子也趕快接受治療，避免肝硬化風險。

彰基研究發現，C肝患者不治療的前三大原因包括無症狀、不了解治療必要性以及擔心藥物副作用。 （彰基提供）

彰基胃腸肝膽科主治醫師蕭舜文表示，彰基配合國健署推動C肝根除計畫，簡化BC肝篩檢流程，針對高危險群進行精準篩檢，並鼓勵陽性個案接受口服抗病毒藥物治療。（彰基提供）

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