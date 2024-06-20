小小孩嗨玩小心中暑 家長3招補水5招急救

國健署呼籲家長，務必注意孩子的防高溫措施，避免熱傷害與中暑。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕暑假將至，許多家庭開始規劃帶著孩子出遊，但國民健康署提醒，5月後的氣溫動輒33度以上、體感溫度更高達42度，孩子因為生理功能與自理能力、或是沒注意到身體警訊，是熱傷害的高風險族群，呼籲家長注意，務必讓孩子保持涼爽、補充水分、隨時留心，並熟記急救5步驟。

吳昭軍指出，體感溫度超過40度是很恐怖的數字，若沒注意、就可能出現許多身體不適，在屋內、屋外活動時都可能出現熱傷害的警示症狀，如身體感到悶、黏、頭暈、呼吸困難等，此時民眾千萬部要忽視，應儘速想辦法降溫，暑假家庭旅遊外出時，除了孩子外出時玩得開心，也要注意高溫威脅。

請繼續往下閱讀...

針對孩童熱傷害，國健署社區健康組長李嘉慧指出，幼兒族群因為生理功能與自理能力，無法適時補充水分與休息擦汗，年齡較大的孩童則是容易在活動過程中，容易忽略環境高溫和身體缺水造成的不適感，家長帶孩子外出時，務必讓孩子穿著涼爽、淺色的衣服，在室內則要注意環境通風。

此外，李嘉慧說，不論室內室外，家長都要讓孩子適量補充水分，避免瞬間、大量的補充水分或冰水，且不能以含糖飲料替代，並注意參考氣象資訊，避免在上午10點到下午2點時外出，且家長在注意孩子防曬的同時，也要做好自己的防高溫措施，不要孩子沒中暑、爸媽自己卻先暈倒。

李嘉慧也提醒，若仍不幸出現熱傷害症狀，務必讓孩子儘速移動到陰涼通風處，鬆脫衣物、通過泡水或灑水散熱，並補充涼水，如果有大量流汗、口渴、噁心或嘔吐、意識混亂、昏厥等症狀，務必儘速就醫。

氣象署副署長呂國臣則指出，5月隨著季風變化，相同的溫度再加上南風帶來的水氣，體感溫度會明顯飆高，而皮膚無法通過汗水蒸發散熱，就特別容易中暑，再加上全球暖化影響，未來數年氣溫還會越來越高，民眾平時務必注意氣象署的高溫資訊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法