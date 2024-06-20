「ECPR體外心肺復甦」患者預後良好 二線照護成關鍵

台北慈濟醫院團隊透過跨團隊對接，提升OHCA患者整體存活率，並降低併發症與後遺症發生。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕53歲楊先生為業餘棒球隊投手，平常假日都會與球隊一同練習，身體狀況良好，月前楊先生在球場上比賽時突然倒地昏厥、失去生命徵象，隊友隨即通報119並施行CPR心肺復甦術送醫搶救。

病患到院時，台北慈濟醫院第一時間啟動「ECPR體外心肺復甦」流程，急診緊急施救並照會心臟血管外科醫師徐展陽，接續為楊先生裝置葉克膜體外維生系統，同時知會心導管室及加護病房等候處置，縮短搶救時間，最後楊先生被診斷為急性心因性休克，在心導管室置放主動脈支架後，送往加護病房觀察，兩天後順利移除葉克膜，並於3週後平安出院。

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徐展陽說，葉克膜（ECMO）是一種體外循環心肺支持系統，主要用來替代部分心肺作用，支持患者度過最危急的病程，然而葉克膜並非永久性裝置，一般最多使用2至3週，且其為體外儀器，裝置期間患者可能會出現下肢缺血、全身氣孔出血與細菌感染，發生率隨裝置時間而提升，進而引發敗血症甚至死亡。

徐展陽說，葉克膜是從腹部與大腿間股靜脈引出後再引入頸內動脈，可能造成下肢血流不足導致缺血，可透過遠端灌流導管將部分血流引至下肢，避免缺血可能，此外，由於裝置期間會使用抗凝血劑避免導出血液凝固，但使用後可能會發生體內出血，此時便需要停止抗凝血劑使用並輔以抗生素治療。

由於會有上述併發症發生的可能，盡早移除葉克膜是醫療團隊最主要的目標，因此在加護病房期間，將由心臟血管外科醫師召集專業醫療團隊，成員包括加護病房主治醫師、心臟血管科醫師、護理師、體外循環師，分別負責藥物調整、心臟超音波檢查、腳踝脈搏測量與理學檢查以及葉克膜降轉測試，團隊每日同步所有資訊，由心臟血管外科醫師確認是否能夠移除葉克膜。

加護病房護理長曾珮瑜提到，ECPR患者的治療需要團隊的完整協作，尤其在加護病房期間的照護，足以影響患者預後情形，台北慈濟醫院團隊透過醫囑的準確執行以及跨團隊的迅速對接，大大提升OHCA患者整體存活率，並降低併發症與後遺症的發生。

ECPR病患還需要加護病房二線照護密切配合。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽。（台北慈濟醫院提供）

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