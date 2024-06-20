健康網》夏季玩水熱身很重要！醫列4注意事項

醫師指出，保持充足的水分補充，對於維持運動表現，和避免脫水至關重要，建議在活動前30分鐘內飲用約500毫升的水；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了，許多人會喜歡玩水消暑，但進行活動之前一定要適當的熱身，板橋原力診所復健科醫師王竣平在粉絲專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享，四個玩水前熱身的注意事項，包括：全身動態拉伸、增加心率的有氧運動、特別訓練關鍵肌肉群及多喝水。

●全身動態拉伸：動態拉伸包括跳躍、腿部擺動、手臂環繞等，這些動作能夠逐步增加身體的核心溫度和血液循環，為即將到來的活動做好準備，特別提醒，尤其要記得肩膀、腰部和腿部的拉伸，因為這些部位水上活動中使用頻率較高。

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●增加心率的有氧運動：進行一些輕微的有氧運動可以幫助提高心率和呼吸頻率，使身體進入運動狀態。像是慢跑、原地高抬腿和跳躍，不僅能提高心肺功能，還能促進全身的血液循環，減少受傷的風險，建議在水上活動前進行至少5到10分鐘的有氧運動，以確保身體完全熱身。

●特別訓練關鍵肌肉群：水上活動通常會使用到特定的肌肉群，在熱身時，特別注意這些關鍵肌肉群，能有效地預防肌肉拉傷和關節受傷，建議可以做一些肩膀推舉、背部划船和腿部深蹲的動作，不僅能增強肌肉力量，還能提高運動表現 。

●多喝水：在炎熱的夏季，身體容易出汗，很多人可能因為在水裡很涼，就會忘了喝水，但保持充足的水分補充，對於維持運動表現，和避免脫水至關重要，建議在活動前30分鐘內飲用約500毫升的水，並在活動過程中每隔20到30分鐘補充一次水分。此外，可以選擇含有電解質的運動飲料，以幫助補充因出汗流失的礦物質 。

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