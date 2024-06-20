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健康網》98％狐臭人「都有1特徵」 男女比例差不多

2024/06/20 17:22

醫師指出，當腋下流汗時，大汗腺分泌的汗液，經由表皮細菌的分解，就會散發出強烈異味；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於狐臭患者、或是體味較濃的人來說，悶熱夏天實在是一個尷尬的季節。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，男女人數狐臭比例其實差不多，有濕耳垢、青春期後、家族遺傳及生活習慣影響，都會讓人「更容易產生狐臭」，其中有狐臭困擾者，超過98%都有濕耳垢。

為什麼會有狐臭？沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，人體的汗腺可分為分佈於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺（又稱頂漿腺），當腋下流汗時，大汗腺分泌的汗液，經由表皮細菌的分解，就會散發出強烈異味。隨著青春期荷爾蒙刺激，頂漿腺發達的人會開始散發較強烈的味道。除了強烈的異味，腋下也會感到濕濕黏黏，讓衣服沾染了黃色的污漬造成求學上、職場上的困擾與尷尬。

●耳垢：有狐臭困擾的人，超過98%都有濕耳垢；而根據台灣臨床經驗，有濕耳垢的人，也有70~80%有狐臭問題。

●男女比例：男女人數差不多。

●年齡：青春期以後味道會越來越明顯。

●遺傳：父母都有狐臭，子女狐臭的機率為60~80%，若父母其中一人有狐臭，則其子女有狐臭的機率為50%。

●生活習慣：狐臭和飲食、精神狀態、腋下毛量有關。

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