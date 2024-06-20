健康網》怕曬黑少碰九層塔、菠菜！ 中醫推3食物還你白皮肌

中醫建議，可以多吃含維生素C的食物，能抑制黑色素的生成，甚至有淡斑的效果。；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天出門旅遊、海邊戲水，若沒做好防曬，回家可能會直接「黑一階」，忠孝昌盛堂中醫診所中醫師吳東霖表示，可以多補充滋陰養血、濡潤肌膚的食物，如黑白木耳、芝麻等，富含維生素C食物以及幫助身體代謝食物，少碰加速曬黑的感光食物，如九層塔、菠菜等，以及燥熱食物，如烤炸辣、蔥薑蒜等。

夏天紫外線大，若不做防曬對於皮膚的影響？吳東霖於臉書粉專「昌盛堂中醫診所」發文指出，紫外線中的UVA、UVB這兩種波長的光最容易讓皮膚產生曬黑、曬傷曬紅，甚至是皮膚老化。而皮膚表皮層的黑色素細胞在接受光刺激後，就會分泌「黑色素」來減少陽光對皮膚的破壞，也就是「變黑」最主要的原因。

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●物理防曬：陽傘選擇深色不透光為佳，因為深色的傘能有效阻絕光線的透入，甚至現在坊間有販售外層銀色設計的陽傘，阻隔陽光效果更佳；遮陽帽盡量選擇圓帽，帽簷越長越好；薄外套可選擇纖維細密但透氣性佳的，防曬效果較好且可避免中暑。

●陰天也要防曬：因為大家常常以為沒有大太陽就不會曬傷，但其實雲層無法阻擋紫外線，所以陰天有時比晴天更容易曬傷。

●10:00~14:00盡量減少曝曬陽光：這個時間是紫外線最強烈的時候，曝曬的傷害更大。

除了靠飲食保護肌膚，也要記得在正中午避免外出被陽光曝曬。（圖取自freepik）

●防曬乳液：乳液用量一個手掌大的皮膚要使用一顆黃豆的量，否則防曬的保護力會不夠。一張臉大約要使用4顆黃豆的量（約十元硬幣大小）；盡量挑選SPF>30、PA ++以上的防曬乳，防曬的效果才會比較好；最好出門前15分鐘就塗抹防曬乳，之後每2小時補充一次。如果碰水、流汗就要更頻繁地補充，防曬效果才會最好。

至於曬黑多久能白回來呢？他表示，因為黑色素主要是累積在角質層，而角質層大約28天會汰換一輪，因此曬黑後約1個月左右才會開始慢慢變白。

適當使用防曬乳液可幫助防曬。（圖取自freepik）

日常保護皮膚6秘訣

●多喝水。

●多運動：美白就是要減少黑色素的累積，除了防曬減少黑色素的產生外，還要努力排除已形成的黑色素。而多喝水、多運動都可以促進身體循環、代謝，幫助黑色素及體內的廢物排除。

●不熬夜、規律睡眠：23:00到03:00的時候，皮膚的新陳代謝最旺盛，這時一定要處於「熟睡」的狀態。

●皮膚保濕：不要用太強的洗潔劑，且洗澡後可塗抹保濕乳液。

●少抽煙、喝酒：可減少氧化、自由基的產生，減緩皮膚的老化。

●少化濃妝：濃妝會使皮膚的毛孔堵塞住，無法很好的散熱、排汗；且化妝品中有很多物質也會導致色素累積。

皮膚變白3類食物

●滋陰養血、濡潤肌膚的食物：黑白木耳、芝麻、水梨、新鮮水分多的蔬果及阿膠粉；滋陰養血的食物可以幫助肌膚得到足夠的養分濡潤，皮膚看起來會更「白泡泡、幼綿綿」。除此之外，也可以每天吃一匙「阿膠粉」，以更好滋養我們肌膚的陰血。

●富含維生素C之食物：番茄、檸檬、小黃瓜、草莓、奇異果、柳橙；維生素C是很強的抗氧化劑，可以抑制黑色素的生成，甚至有淡斑的效果。

●幫助身體代謝之食物：薏苡仁；淡滲利濕的薏苡仁除了可以幫助皮膚的代謝廢物排除外，也可以減少肌膚的腫脹暗沈。

美白肌膚少碰2類食物

●加速曬黑的感光食物：九層塔、香菜、芹菜、韭菜、菠菜、莧菜；感光食物反而會增加該區域紫外線的吸收，進而增加黑色素的數量。

●燥熱食物：烤炸辣、蔥薑蒜、堅果花生、芒果、榴槤；可減少皮膚的發炎，除了美白以外，也可減少冒痘出油的狀況。

2組穴位助皮膚美白

●促進皮膚循環流通、代謝：合谷、曲池；合谷穴取穴位於手背食指第二掌骨偏大拇指側之中點，旁開約半個小拇指指甲寬；曲池穴取穴位於手肘微彎，肘橫紋外側末端。

●促進血液循環、滋養陰血：血海、三陰交；血海穴取穴位於正坐屈膝時，膝蓋內上方大腿肌肉最豐厚處；三陰交穴取穴位於內踝尖上約4支手指併攏的寬度，骨頭正後方。

3茶飲美白皮膚

●木耳蛋白飲：將口感滑順的蛋白加入白木耳，是幫助皮膚美白、養顏美容很好的飲料。

●檸檬水：在水中加入幾片檸檬，檸檬有豐富的維生素C，有很好的美白效果。

●玫瑰花綠茶：玫瑰花有很好的抗氧化的效果；而綠茶這種未發酵的茶含有很多能抗氧化的兒茶素，對於美白、延緩皮膚老化的效果也很好。

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