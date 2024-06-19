「雲林好照」率先全國！ 在宅急症照護 70位醫護24小時待命

「雲林好照」在宅急症照護團隊成立，共有30家醫療院所70多位醫護人員加入。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應7月1日健保署「在宅急症照護」上路，雲林縣30家醫療院所繁星連線成立「雲林好照」團隊，今（19）日在雲林基督教醫院舉行誓師大會，雲林縣衛生局長曾春美指出，未來有70多位醫護人員提供失能長輩在宅急症照護，讓長輩在家就可得到好的治療及照護，這也是全國第一個成立在宅急症照護團隊。

「雲林好照」發起人、好所宅診所院長黃子華因臥床的外婆身上的管路脫落要更換，找不到醫護人員可以到家協助處理，觸動他投入居家醫療，好所宅診所不看診專做居家醫療，確定健保署推動在宅急症照護政策，與雲林基督教醫院院長鄭清源等人一起號召，共有30家醫院、診所、居家護理所、藥局加入，共同整合醫療與照顧資源。

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今天誓師大會包括西螺雲基、虎尾若瑟、斗南福安、中國醫藥大學附設北港醫院及多家診所院長都與會，雲基院長鄭清源指出，雲林老年人口多、交通不便，就醫不方便，在宅急症照護可以減少住院，讓急症長輩在家就能夠有好的照護，很開心能透夠成立這樣的繁星連線共同合作，滿足民眾的需求。

雲林縣診所協會理事長林嘉祈說，相較其他都會區雲林醫療資源不足，很感謝衛生局挹注經費成立「雲林好照」大家一起努力，讓偏鄉失能、獨居及弱勢老人都能得到好的醫療照護。

黃子華表示，在宅急症照護主要對象為失能的長輩有發生感染症狀，像肺炎、泌尿道感染或蜂窩性組織炎，以前若發生這些狀況就要送急診室，沒床位要在急診室待上好幾天，7月1日後就可以由團隊的醫師、護理師第一時間到家裡診療，每天醫師、護理師也會到家「查房」，且不分白天、半夜或假日都有人可以到家做治療。

曾春美說，「雲林好照」團隊是全國第一個24小時不中斷服務的在宅急症照護團隊，這不是一家院所、一個醫師可以完成，感謝地區醫院、診所及藥局加入，期待成為各縣市的典範，做為大家學習參考，讓更多鄉下長輩都能獲得妥善照護。

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