背痛就醫竟發現胰臟囊腫 手術切除保住脾臟

44歲的黃姓婦人因上背痠痛就醫，照X光意外發現左上腹有鈣化腫瘤，轉診至成大醫院後，確診為2.5公分的胰臟囊腫，合併局部發炎及囊腫鈣化。（成大醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕44歲的黃姓女子因上背痠痛就醫，照X光意外發現左上腹有鈣化腫瘤，轉診至成大醫院後，確診為2.5公分的胰臟囊腫，合併局部發炎及囊腫鈣化。經詳細討論後，黃女決定進行腹腔鏡胰臟尾部切除手術，手術在3D腹腔鏡輔助下進行，成功保留脾臟。黃女術後第6天順利出院，恢復狀況良好。

成大醫院一般外科呂維勛醫師說，胰臟囊腫常隱匿在體內，無症狀時多在評估非胰臟疾病時偶然被發現。近期研究顯示，胰臟囊腫發病率不斷攀升，成為健康議題的一大焦點。在亞太地區，韓國和日本的無症狀囊腫發生率分別為2.2%和3.5%。

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呂維勛醫師說，胰臟囊腫可分為假性囊腫及腫瘤性囊腫。假性囊腫多由胰腺炎或胰腺創傷後引起，發炎改善後可自行吸收；腫瘤性囊腫有10%至15%的惡性機率，常見病理診斷包括漿液性囊腫、黏液性囊腫、內管狀乳頭粘液性腫瘤、胰腺實性假乳頭狀瘤及胰臟癌。

治療方式取決於囊腫種類、大小、位置及是否引起症狀或併發症，對於小型無症狀且無惡性病變跡象的囊腫，可定期影像學和腫瘤指數檢查監測，通常半年或一年追蹤一次。對於大型、症狀性或有惡性病變風險的囊腫，外科手術切除是常見治療方法，部分情況下可進行微創手術，使病人恢復更快，術後疼痛更少。

呂維勛醫師提醒，定期健康檢查是預防和發現疾病的關鍵，保持健康的生活方式，避免過量飲酒、高脂肪及高熱量飲食，並注意體重管理，有助於降低胰臟相關疾病風險。若出現上腹部不適、體重異常減輕等症狀，應及早就醫。

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