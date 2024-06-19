健康網》王柏傑「酒精未退」擦撞遊覽車 醫：代謝有時間

王柏傑近日驚傳開車擦撞遊覽車，且因酒測值0.44遭送辦。（資料照）

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王柏傑駕車與遊覽車擦撞 酒測值0.44遭送辦

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人王柏傑近日驚傳在內湖開車擦撞遊覽車，酒測值為0.44而遭送辦。王柏傑事後受訪時坦承，自己在前一天晚上喝過酒，第二天上午感覺很清醒才會開車，沒想到體內酒精還在；同時為自己的行為道歉。這起事件讓部分人想問：在飲酒後，要多久的時間才能徹底代謝酒精？

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王柏傑獲選「非常演員」，卻爆酒駕；原定在北影的頒獎受影響。（台北電影節提供）

桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」說明，首先了解身體如何處理酒精：血液中的酒精代謝 的過程主要是由肝臟來完成的。肝臟中有一種叫做乙醇脫氫酶（ADH）的物質，它可以將血液中的乙醇（即酒精）轉化為乙醛，然後再由另一種叫做乙醛脫氫酶（ALDH）的物質將乙醛轉化為乙酸，最後由尿液或呼吸排出。

鄭泓志表示，酒精的代謝，不論喝多喝少，每小時代謝的酒精是固定的。因為代謝過程在醫學上屬於零級動力學（zero order kinetic），即身體以恆定的速率消除喝入的酒精。

酒精代謝要多久完成？其實套公式計算就可得出！鄭泓志表示，根據零級消除動力學（zero order kinetic），人體一小時能夠代謝的酒精量大約為10公克，有了這樣的先備知識，其實只要按照兩個步驟就能算出多久能上路：

1.先計算出喝的飲品有多少酒精

2.計算出幾個小時能夠完全將酒精代謝完畢

有了上述的基礎，我們就來帶著大家算常見的幾種酒精飲品 需要代謝多久？

●每喝一罐（330毫升）啤酒（5% 酒精），含有酒精330*5%=16.5克酒精，需要16.5/10=1.65個小時才能代謝完畢。

●每喝一杯（45毫升）白酒（40% 酒精），含有酒精45*40%=18克酒精，需要18/10=1.8個小時才能代謝完畢。

●每喝一杯（150毫升）紅酒（12% 酒精），含有酒精150*12%=18克酒精，需要18/10=1.8個小時才能代謝完畢。

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