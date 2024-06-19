肝硬化接受器捐重生 李秀英回饋奉獻醫院任志工18年

桃園長庚醫院副院長蔡文鐘（右1）與志工李秀英（右2）出席「器官捐贈日」活動。（桃園長庚醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區桃園長庚醫院的77歲志工李秀英，20多年前曾因肝硬化吐血住院，後來幸運接受器官捐贈進行移植手術，保住寶貴性命，讓她決定投入志工行列在醫院協助其他病患，至今已18年。醫院今天響應6月19日「器官捐贈日」舉辦活動，李秀英出席分享自己的經驗，希望號召更多民眾簽下器官捐贈同意書。

李秀英總是穿著顯眼的黃色背心，穿梭在桃園長庚醫院的門診、住院病患與家人之間，提供諮詢等各項服務，她說，如今她能活力十足地服務他人，都歸功於幸運接受了器官捐贈。回想20多年前，她某天身體不適而吐血，隨即陷入肝昏迷而意識不清，醫師診斷後發現她罹患肝硬化，若不移植器官，恐活不過3個月，讓她與家人都非常難過。

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「幸運接獲通知得以受贈器官時，我激動不已！」李秀英說，她罹患肝硬化後，她與家人都絕望、悲傷，還好醫師診斷後2個月左右，她接受了器官捐贈並順利完成移植手術，才能恢復健康如同獲得重生，自此之後，她就決定有生之年都要在醫院擔任志工，協助更多須要幫助的病患來回饋社會。

李秀英上午由長庚醫院副院長蔡文鐘陪同，出席器官捐贈紀念日的「NEW LIFE 新生‧心聲！」活動，分享自己的經驗，並感謝已簽下器官捐贈意願書的大學生們，蔡文鐘說，去年全國約有近1萬名病患等待器官移植、但僅有416人完成器官捐贈，醫院將持續宣導，希望幫助民眾對於器官捐贈能建立正確的觀念。

桃園長庚醫院舉辦「器官捐贈日」活動。（桃園長庚醫院提供）

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