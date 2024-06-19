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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕婦剖腹產 引流千c.c.「奶茶狀腹水」

2024/06/19 14:24

有孕婦因急性胰臟炎劇烈腹痛，剖腹產時引流出大量奶茶狀腹水。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中近日在臉書談到一個案例：一名急性胰臟炎孕婦劇烈腹痛，剖腹產時，引流出大量奶茶狀腹水，可能超過1000 C.C.的引流量。所幸手術後孕婦狀況有改善。

施景中在臉書上說明，他遇上一名個案，是急性胰臟炎孕婦劇烈腹痛，孕期能夠使用的止痛藥效果不佳，他到院進行剖腹產。手術時發現，當事人整個肚子都是像「奶茶狀」的腹水。那些都是胰臟放出來的大量消化酵素，引起的腹腔強烈發炎反應生成的腹水。「我術中放了一個引流管，把這些發炎物質引流出來，一日內有總計超過1000 C.C.的引流量。」

另外他收到住院醫師通知，病人不管是臨床或抽血數據，都已經改善非常多了。施景中提到，學生時代時急性胰臟炎是老師再三強調的題目，「ranson_criteria」是每個學生都要會背的，腹腔引流好像不在治療的準則內。不過看起來效果似乎不錯。

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