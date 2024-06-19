5旬男攝護腺肥大頻尿憂不舉 前列腺拉開術助通暢

黃煒軒醫師表示，前列腺拉開術能迅速將尿道打開，對擔心手術影響性功能的男性朋友提供了一個新選擇。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕52歲郭姓男子長期受攝護腺肥大困擾，頻繁夜尿、尿流細小且需要用力排尿，近來即使吃藥也無法緩解症狀，但他擔心可能引起的性功能障礙，不願接受傳統手術，與醫師討論後安排進行「前列腺拉開術」（UroLift），術後順利打開尿道，讓尿流術從每秒4.6 ml提升至13.7ml，且勃起功能與射精功能都未受影響，讓他相當滿意。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，患者的攝護腺體積並不大，約30多克，若採用傳統手術效果不佳，且可能引起逆行性射精等副作用。相較之下，前列腺拉開術是近期新興的微創手術，特別適合攝護腺體積不大或希望保留性功能的患者。

請繼續往下閱讀...

黃煒軒解釋，前列腺拉開術的原理類似於用釘書機將攝護腺肥大的組織向兩側拉開並固定，迅速打開尿道，恢復暢通。因不會傷及正常組織，手術時間僅約15分鐘，因此術後無須插尿管、復原期短且不影響性功能。這項技術已在美國施行10年，臨床證明安全有效，也被納入美國泌尿科醫學會的臨床指引。

黃煒軒表示，患者術後1個月回診，開心的說：「排尿變得順暢，再也不需要用力擠壓腹部排尿。以前一夜至少需3次急起尿尿，現在可以一覺好眠，生活品質達大幅提升。」

黃煒軒指出，隨著人口老化，越來越多男性朋友面臨攝護腺肥大問題，「前列腺拉開術」能迅速將尿道打開，也是目前能最快移除尿管的新手術方式。這項技術為對性功能有考量的男性提供了一個新選擇。呼籲男性朋友若出現排尿問題，別不好意思就醫，盡快至泌尿科門診進行相關檢查與診斷，才能盡早解決問題。

52歲郭姓男子接受「前列腺拉開術」治療，尿流速從術前為每秒4.6 ml（左），術後提升至13.7ml（右）。（記者陳建志翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法