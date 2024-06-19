健康網》咳痰喘逾3週當心肺阻塞 1分鐘「登階運動」來檢測

醫師指出，肺阻塞患者常出現咳、痰、喘症狀，此時可進行「1分鐘358」登階測試，進行自我肺功能檢測；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛生福利部，慢性下呼吸道疾病長年位居國人10大死因之1，1年造成逾6000人死亡。鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘指出，其中很需要被診斷出來，需進行良好保養的下呼吸道疾病就是「肺阻塞」，患者經常有吸菸史，若出現持續3週以上的咳、痰、喘症狀，可進行「1分鐘358」登階測試，進行自我肺功能檢測。

鄭堪弘在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文說明，肺阻塞是一種因為慢性呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病。引發的原因主要是呼吸道長期受到髒空氣的刺激，例如：吸菸、空氣汙染、在工作環境中吸入粉塵、煙霧或化學物質等。常見症狀包含：

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●「咳」：慢性咳嗽（長達3週）。

●「痰」：反覆難好的濃痰、卡痰。

●「喘」：喘鳴聲、運動易喘、動一下就喘需要休息、足以影響日常生活活動。

登階測試 1分鐘僅50階內要留意

鄭堪弘表示，如果有類似上述症狀，可利用台灣胸腔暨重症加護醫學會發展的「1分鐘358」登階測試（爬樓梯），進行自我檢測肺功能的狀況，如有異常應就醫接受專業診斷，避免延誤早期治療時機。

●0到30階：如果1分鐘內，登階未達30階，屬於高風險族群，盡速就醫檢查。

●30到50階：如果1分鐘內，能登階30至50階，屬於中重度風險族群。

●50到80+階：如果1分鐘內，能登階50階以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

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