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健康 > 護眼顧齒

健康網》6成以上台灣人有近視問題 醫揭4大原因

2024/06/18 21:49

醫師指出，近視的原因有：遺傳、近距離用眼時間過長、缺乏戶外活動、環境因素；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據統計，約有63%的台灣人有近視問題 ，在眼睛的健康問題上，近視儼然是台灣最嚴重的問題，甚至可說是台灣的國病，五福諾貝爾眼科診所主治醫師粘靖旻指出，造成近視的原因有：遺傳、近距離用眼時間過長、缺乏戶外活動、環境因素。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文表示，遺傳是影響近視的重要因素之一，如果家族中有近視的成員，尤其是父母雙方都是近視，子女可能更容易有近視問題，因為眼睛的生長和發育，都會傾向於產生近視的情況。

粘靖旻說，無論是滑手機、用電腦、長時間看書、一直玩玩具都是近距離用眼時間過長，會使眼睛長時間處於近距離用眼狀態。長時間注視近物，會增加眼睛的近視度數，導致近視變嚴重。

粘靖旻提到，缺乏戶外活動、不喜歡出門也是讓近視問題更早出現的原因，戶外活動有助於眼睛向遠看、調節眼睛焦距，進而有助於減緩近視的發展。以及現在城市到處都是高樓大廈，生活在這種環境中，遠處視物受到遮蔽，視覺刺激相對減少，也可能促使近視問題的發生。

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