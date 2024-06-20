健康網》吃生蛋沒比較營養！ 營養師揭雞蛋6大迷思

營養師指出，吃生蛋並沒有比較營養，反而因為生蛋白中含有白素（Avidin），會影響維生素B7的吸收，有可能會有掉髮危機；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期蠻多關於蛋價的議題，但除了價錢外，關於蛋了解多少呢？好食課營養師Anna 李宜樺在臉書粉專「好食課」發文分享，關於雞蛋的6大迷思。像是紅殼價格比白殼高，但其實與營養沒有關係；吃生蛋並沒有比較營養，反而會影響維生素B7的吸收；非洗選蛋，除非是立即要食用，不然切勿用清水沖洗等。

紅殼和白殼與營養無關

李宜樺指出，蛋殼顏色主要差在雞隻品種。白殼蛋主要是由「來亨雞」生下的蛋，數量較多；而紅殼雞蛋則是伊莎、洛島紅等，雞隻生下來的蛋，數量較少所以價格較高，但與營養並無關係！

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蛋黃不是越橘就越營養

李宜樺提到，蛋黃顏色與飼料成分有關，如果飼料中有胡蘿蔔素、玉米黃素等色素，蛋黃顏色就會比較橘，但主要蛋白質等營養並沒差太多。

吃生蛋沒有比較營養

李宜樺說，生蛋拌飯、涮涮鍋拿肉沾生蛋液雖然好吃，但吃生蛋並沒有比較營養。反而因為生蛋白中含有白素（Avidin），會影響維生素B7的吸收，有可能會有掉髮危機。另外，比起生蛋，煮熟的蛋白較易被人體消化吸收，所以蛋還是煮熟比較好。

雞蛋挑大小適中的即可

她表示，蛋的大小與雞年齡有關，初卵蛋會最小；而年齡越來越大，產道變寬，雞蛋也會變大顆。但殼薄品質也受影響，建議挑大小適中的即可。

營養師指出，現在雞蛋多洗選蛋，蛋殼粗糙度，已經難以準確地作為新鮮度的標準；示意圖。（圖取自freepik）

蛋殼粗糙不能當新鮮度標準

李宜樺指出，同一顆蛋，確實可能因久放，角質層脫落而變光滑。但其實蛋殼粗糙也可能是因為母雞生病，或年老導致蛋殼鈣質分佈不均所致。加上現在雞蛋多洗選蛋，所以蛋殼粗糙度，已經難以準確地作為新鮮度的標準，所以還是直接看產銷履歷，及包裝上的生產日期會比較準。

蛋不要洗完再冰

他說，如果是洗選蛋，直接冰冰箱即可；如果是非洗選蛋，除非是立即要食用，不然切勿用清水沖洗！可稍微用擦手紙擦拭一下放至冷藏，或於室溫儘速食用完畢即可。避免清洗後破壞雞蛋表層的保護層，反而增加雞蛋於儲存期間，受微生物的污染風險。

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