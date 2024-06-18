健康網》女子感覺腦中有馬達作響 竟是耳道阻塞長黴

女子近半年來，老覺得頭顱正中間有一台馬達，持續發出「嗯~嗯~嗯」的聲響，原以為是自律神經失調，但未改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

1名35歲女性，近半年來，老覺得頭顱正中間有一台馬達，持續發出「嗯~嗯~嗯」的聲響。夜深人靜時，愈益明顯，難以入睡，心煩意亂。起初以為是自律神經失調，服用過精神鎮靜劑、血清素受器調節劑，接受過其它相關療法。後以為是頭頸部氣血不足，接受過針灸及推拿。

耳鳴困擾半年 原以為是自律神經失調

近1週來，兩耳悶脹，與人交談時，會聽不清楚，到聽力所接受檢查，發現兩耳都有輕度的傳導性聽力障礙，轉介至耳鳴門診。

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雙耳悶脹聽不清楚 查出耳垢栓塞性耳黴菌病

就醫時，她的兩側耳道內，已完全被耳垢阻塞，還長出大量黃白色黴菌絲，原來是罹患了耳垢栓塞性耳黴菌病（cerumen impaction otomycosis）。此病常見於過敏體質者，耳道分泌出偏鹼性液體，一旦空氣中黴菌孢子落於其上，就會很快地感染皮膚，耳道發炎，分泌出大量皮脂，與耳垢混雜在一起，更會變成黴菌滋長的溫床，加重感染，形成惡性循環。

耳垢阻塞會併發耳黴菌。在耳垢移除後，耳鳴會消失。（陳建志提供）

耳道阻塞後，阻礙聲波收集與傳遞。耳部聽覺訊號輸入減少，位於腦幹的腹側耳蝸神經核，自動地減少抑制，開通背側耳蝸神經核，接收身體其它部位來的感覺訊號，傳進聽覺神經路徑，接著向上傳遞，進入大腦顳葉，患者感受到持續性聲響，也有人感受到一陣一陣的動脈搏動聲、血液流動聲或肌肉收縮聲，稱為代償性耳鳴。

圖解說明耳道阻塞引起代償性耳鳴機轉。（陳建志提供）

抗黴菌藥清除病態耳垢 耳道通暢回復聽力

此病治療，先以局部抗黴菌藥劑為主，儘速清除病態耳垢，暴露出底下皮膚。該患者在接受治療後，耳道恢復通暢，聽力變得敏銳，耳鳴完全消失。

之後，需持續使用硼酸耳滴劑，保持外耳道弱酸性，長出完整皮脂層，分泌健康耳垢，可避免復發。患者最好能同時服用抗組織胺，控制過敏。

需注意的是，耳膜硬化、中耳積液、聽小骨炎等，會出現傳導性聽障，而耳蝸病變、迷路動脈狹窄、聽神經老化等，會出現感覺神經性聽障，均會出現代償性耳鳴；若兩耳同時患病，會誤以為是腦鳴，宜儘早正確就醫。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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