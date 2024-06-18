高雄入夏發生登革熱群聚 莊人祥南下參與防治會議

疾管署署長莊人祥（左）今日拜會高雄市長陳其邁（右）。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕因應高雄市鳳山區出現入夏後首起登革熱本土群聚疫情，衛福部疾管署署長莊人祥今（18日）南下拜會高雄市長陳其邁，感謝市府團隊端午節連假動員執行緊急防治，第一時間控制疫情，並出席市府跨局處登革熱防治工作小組會議，為第一線防疫夥伴加油打氣，也赴高雄機場檢疫站視察並慰勉檢疫人員。

莊人祥表示，國際港埠檢疫是防止登革熱境外移入病例造成國內社區傳播的第一道防線，今年截至6月17日為止，全國登革熱境外移入個案共107例，其中入境前有症狀者為68人，於邊境攔檢共47人，針對入境前有症狀旅客之攔檢率近7成，今年高雄機場檢疫站已成功攔阻8例境外移入登革熱及1例屈公病病例。

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莊人祥強調，時序已進入登革熱好發流行季節，近期持續高溫又經常降雨，南高屏病媒蚊密度升高，且境外移入個案持續增多，登革熱流行風險提高。消滅登革熱的基本功是徹底清除孳生源，沒有病媒蚊，登革熱就不會傳來傳去，提醒民眾務必將巡、倒、清、刷等防疫工作視為日常生活一環。

莊人祥指出，政府也透過行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議平台，加強聯繫溝通，促進各部會共同推動各項防治工作，對於未主動清除的民眾或機關將貫徹公權力的執行，使大家都能養成主動清除孳生源的習慣。

根據疾管署統計，今年累計166例本土登革熱，分布於高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。

另外，上週新增7例境外移入病例，感染國家分別為印尼4例及菲律賓、新加坡及印度各1例，今年累計107例境外移入，高於2020年至2023年同期，感染地以東南亞國家為主，印尼56例最多，其次是馬來西亞18例及馬爾地夫9例，境外移入風險持續，

疾管署呼籲，民眾前往流行地區時應留意防蚊措施，外出時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬機會。

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