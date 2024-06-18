健康網》出油、冒痘夢魘「何時了」？ 醫1圖解答

醫師表示，青春期和成年早期，出油量過多是長痘痘的主要原因之一；情境照。（圖取自freepik）



沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入青春期後，肌膚出油量大增宛若「油田」，讓痘痘狂冒好煩惱，到底痘痘何時才不會再長？醫師沈孟暵引述研究指出，青春期皮脂分泌量達到最高峰，隨著年齡增長，皮脂分泌量逐漸減少。男性的皮脂分泌量在30歲左右開始顯著下降；女性則是在更年期後（約50歲）皮脂分泌量下降更明顯，到了老年，更可能有皮膚乾燥的相關問題出現。

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，看到剛出生的小朋友，皮膚滑嫩嫩，皮膚好到令人羨慕；然而，國中進入青春期後，痘痘開始狂冒，臉變成大油田，一直狂出油，皮膚總是看起來毛孔很粗大，痘痘、痘印化妝也蓋不掉，長痘夢魘到底何時才能終止？根據《老年皮膚科學》（Geriatric Dermatology）的研究可以給我們一些線索。

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沈孟暵進一步指出，男性的皮脂分泌量在30歲左右開始顯著下降，每10年下降約23%；女性在更年期後（約50歲）皮脂分泌量下降更明顯，每10年下降約32%。到了老年，皮脂分泌量顯著減少，可能會有皮膚乾燥的相關問題出現。

沈孟暵分享研究，顯示出油量隨著年齡的詳細變化。（圖取自沈孟暵臉書「沈孟暵 皮膚醫師」）

沈孟暵指出，青春期和成年早期，出油量過多是長痘痘的主要原因之一，過多的出油與死皮和細菌結合，堵塞毛孔，形成粉刺、膿包以及發炎的痘痘。隨著出油量的減少，痘痘的發生率也隨之下降。

他總結，隨著出油量的減少，痘痘的發生率也隨之降低，然而，出油量多少也跟生活習慣以及壓力有很大的關係，因此要好好照顧自己的身體，也才不會一直長痘痘。

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