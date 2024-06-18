夜晚頻尿惱人 醫建議：從改善生活習慣著手

嘉基醫院泌尿外科醫師李亞哲建議，有夜尿困惱的民眾，可改善生活習慣著手。（嘉基醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕夜尿雖是常見惱人的問題，但透過生活方式調整和適當管理可獲得改善。58歲林先生因夜尿困擾就醫後，醫師建議清淡飲食，睡前少喝水來改善，配合藥物治療，夜尿次數從一個晚上6至7次，明顯減少為1至2次，大幅改善睡眠及生活品質。

林先生說，他受夜尿困擾，一個晚上起床6至7次，導致睡眠不足，白天上班精神不佳，開車時無法專心，讓他不勝其擾，覺得是不是年紀大，身體機能老化，一度想申請退休。

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經嘉義基督教醫院泌尿外科醫師李亞哲診治，從飲食習慣、排尿日誌記錄、超音波進行餘尿掃描、檢測攝護腺體積等，發現林先生飲食無辣不歡，晚餐後水又喝得多，建議清淡飲食，睡前少喝水來改善，後續給予藥物治療，夜尿次數明顯減少為1至2次，也改善睡眠及生活品質。

李亞哲說，據國外統計，夜尿症盛行率會隨著年齡上升而增加，40歲以上盛行率大約4成。而中年男性近6成以上有睡眠問題，其中約5成主因是跟夜間排尿有關，但多數民眾認為夜尿是正常現象，不以為意，未曾就醫。

李亞哲表示，夜尿雖然不會直接影響健康，但不注意將會對個人的生活品質產生負面影響，提高罹患慢性病風險，夜間頻尿也是年紀大的人容易於夜間發生意外的原因之一。

李亞哲建議，避免夜間頻尿先從生活習慣來做調整改善， 減少夜間飲水，尤其睡前數小時避免飲用過多的水或飲料，若口渴可以漱口替代；養成睡前排尿習慣，盡可能將尿液排空，並避免過度憋尿。

同時應調整飲食習慣，避免攝入刺激性食物和飲料，如咖啡因、辣椒和酒精，以減少對膀胱的刺激；控制睡眠環境：確保睡眠環境安靜、舒適，睡前避免滑手機或平板；適度運動像散步、深蹲、高抬腿訓練下肢肌肉，改善循環不良，可加強骨盆底肌肉的強度，增強肌肉改善尿液控制。

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