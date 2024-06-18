衛福部長邱泰源專訪3-2》不漲健保費是任務 可重啟部分負擔定率討論

健保財務狀況備受關注，衛福部長邱泰源認為，可重啟部分負擔定率制討論。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保改革是總統賴清德實現「健康台灣」政策的重大挑戰，衛福部長邱泰源接受本報專訪坦言，在不漲保費之下，爭取更多資源，就是他被賦予的任務，但「錢不會從天上掉下來」，以公務預算挹注優先，同時研議提高補充保費課徵天花板，健保資源也要用在刀口上，必須落實分級醫療，可重啟部分負擔定率制討論。

補充保費費基研議擴大 特定人多支持

邱泰源指出，「全民均健」是重要目標，不讓病人因貧無法就醫且醫療品質維持高水準，健保就要永續，但沒漲保費恐怕非常困難，現在真的是「想破頭」，會先將一些由健保支付的預防保健項目等，改回公務預算支應，並看看如何爭取更多稅收、公務預算資源挹注，以及排除非全民健康保險法規定的社福項目，算入政府應負擔健保經費的36%。

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邱泰源並提到，補充保費費基可研議擴大，現在單次金額上限1千萬元，超過不會多課徵費用，這個天花板或許可經討論調高為5千萬元之類，讓有經濟能力的人多負擔一點。至於一般保費法定費率最高6%，若各種手段用盡仍有需要時，最後再修，以免增加年輕受薪大眾的負擔。

資源運用更公平 落實分級醫療是關鍵

邱泰源提到，健保資源運用也要考慮公平性，並用在刀口上、照顧真正需要的人，落實分級醫療是關鍵之一。

健保署去年7月推動藥品、急診負擔新制，部分負擔占總醫療費用比率已提升，醫學中心約達到16%，初步也觀察到去年下半年基層診所就醫件數占率較上半年上升、各層級醫院急診輕症占率較疫情前同期下降、慢性病連續處方箋每次調劑費下降等變化，略有分級醫療成效。

邱泰源認為可進一步研議部分負擔政策，但現行健保法規定民眾不經轉診到地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔醫療費用30%、40%、50%太高，會造成太大的壓力，執行上實在有困難。

衛福部長邱泰源表示，健保永續，創造「全民均健」是重要目標。（記者田裕華攝）

衛福部已成立小組 短中長期研議各項改革

邱泰源表示，過去他擔任立委時，曾與醫界討論提出一個共識版本，民眾未經轉診到地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫，應分別負擔醫療費用20%、25%、35%，增加可行性，現在或許可重啟討論。

對於健保收支問題，衛福部已成立法制工作小組討論研議，將區分短、中、長期，積極研擬各項改革措施。

衛福部長邱泰源認為，補充保費費基可研議擴大。（資料照）

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