限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》數羊助眠「無路用」！ 中醫教4招輕鬆進夢鄉
劉力仁／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕忙碌一天後，躺到床上卻輾轉難眠，數羊數好久，還是睡不著？翰醫堂公益中醫診所中醫師邱馨卉於臉書專頁「翰醫堂公益中醫診所」發文分享助睡撇步，包括：睡前半小時不要看3C；睡前6-8小時避免攝入咖啡因和酒精飲品；白天適當運動；以及按壓神門穴、內關穴、安眠穴、百會穴等穴位。
●第1招—睡前半小時不要看3C：睡前半小時最好不要使用3C電子產品，因3C產品的強光，會讓褪黑激素分泌量減少，延後身體習慣的睡眠時間，甚至是降低睡眠品質。
請繼續往下閱讀...
●第2招—避免睡前6-8小時攝入咖啡因和酒精：因腸胃消化運作會影響睡眠，因此原則上睡前不再進食。此外，睡前6-8小時盡可能不喝含咖啡因飲品或酒精，因咖啡因會興奮交感神經，使人難以入睡；酒精則會增加睡眠中斷頻率和深層睡眠減少，影響睡眠品質。
●第3招—白天適當運動：適當的運動可幫助改善睡眠質量，但仍要提醒，避免在睡前進行劇烈運動，反倒刺激交感神經系統，影響睡眠。
●第4招—穴位按摩：刺激穴位，達到疏通經絡、調和氣血、改善睡眠。平時可按摩神門穴、內關穴、安眠穴、百會穴等穴位，力度適中，以有酸脹感為宜，每次按摩約5分鐘。
邱馨卉提醒，如果有長期失眠困擾，建議還是盡快找時間尋求專業醫師診斷、治療，改善失眠問題。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應