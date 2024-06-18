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健康網》水果飯前、飯後吃？ 營養師曝這時間點能穩血糖
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人健康意識抬頭，吃水果的「時間點」也變成一門營養學問。營養師陳怡婷指出，時常被問到水果應該要在飯前或飯後吃，她解惑，其實一般健康的人飯前飯後都能吃水果。若有血糖問題者，則建議不要空腹飯前吃，可以水果取代點心、零食。如果沒有吃點心習慣，飯後吃能減緩血糖波動。
陳怡婷於臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」短片說明，如果有胃部不適的人，也不會建議空腹的時候吃水果，而且有些水果酸度比較高，像是柳丁、橘子、鳳梨、奇異果這些酸度比較高的水果，空腹吃容易導致胃不適。還有一些含有消化酵素的水果，如鳳梨、木瓜、奇異果，也建議飯後吃，有助消化。
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陳怡婷曾建議，水果每次約1份的攝取量，1份為1個拳頭大或是切塊放進碗裡約8分滿碗的量，每天2到4份的水果量，糖尿病患者則建議每天2份水果量，做好份量的控制比水果種類更重要。
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