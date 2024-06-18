健康網》曬傷後這5件事不要做！ 醫：可擦蘆薈、凡士林

曬傷後保養急救術，使用蘆薈、木瓜霜等保養品；擦乳液、凡士林；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日出門沒有做好防曬，不小心曬傷該怎麼辦？晴光皮膚專科診所醫師陳文惠，在臉書專頁「晴光皮膚專科診所」發文分享5點曬傷後保養急救術，使用蘆薈、木瓜霜等保養品；大量補充水分；冰敷；擦乳液、凡士林；充足睡眠不熬夜。另外是曬傷後「5不」：不要使用面膜、化妝；不要把脫皮撕掉；不要弄破水泡；不要再曬太陽；不要洗太熱的熱水澡。

曬傷後自救錦囊

●使用消炎、鎮定、保濕的保養品

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陳文惠表示，曬傷後皮膚相當脆弱，急性期請選用成分單純無刺激，且非油性保養品。例如：蘆薈、洋甘菊等。或是曬後緊急救星：木瓜霜、維生素D則能對抗發炎。

●大量補充水分

●冰敷

他說，要用毛巾包覆住冰塊再冰，冰10分鐘休息一下再繼續。這樣才不會凍傷。

●擦乳液、凡士林

脫皮脫屑時，可以適度使用一些滋潤劑。

●充足睡眠不熬夜

曬傷症狀分三級

第一級輕度曬傷：症狀有皮膚刺痛、發紅、發燙。處理方式可用沖水降溫及散熱、冰敷。要注重保濕，不要再曬太陽。

第二級中度曬傷：皮膚會紅、腫、痛、起水泡，曬傷的水泡比燒燙傷的水泡小且較細長。要保持患部乾淨，絕對不要弄破水泡，嚴重時要看醫生。

第三級重度曬傷（非常少見）：症狀有皮膚壞死、變黑或變白。要手術清創或住院治療，且一定要盡快就醫！

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