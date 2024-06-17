健康網》餓到睡不著？ 一次曝光「8款消夜」吃飽又助眠

營養師推薦香蕉牛奶，作為消夜的選擇。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕快到睡覺時間，卻嘴饞了？不吃會肚子餓，吃了又怕睡不著，該怎麼辦？營養師劉怡里推薦8樣食物，包括：香蕉牛奶、牛番茄飲、杏仁豆漿、黑芝麻牛奶、銀耳蓮子湯、黑芝麻豆漿、地瓜粥，以及味噌豆腐湯，增加飽足的同時，又能輕鬆助眠。

劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」發文分享，有些人常加班熬夜，忙到身心俱疲，沒時間吃晚餐或亂吃一通，直到回家休息後發現，肚子還是飢腸轆轆，便開始掙扎要不要吃消夜，除了怕胖外，也可能怕肚子不舒服，影響睡眠，因此整理8類食物，包括：香蕉牛奶、牛番茄飲、杏仁豆漿、黑芝麻牛奶、銀耳蓮子湯、黑芝麻豆漿、地瓜粥，以及味噌豆腐湯，並提供飲食4重點，飽足又能輕鬆入睡：

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●液體為主，選擇豆漿、牛奶、湯品、粥品等較好消化食物，並控制在250-300c.c.左右。若為夜間易頻尿者，應提前1小時進食完畢。

●選擇富含鈣、鎂、色胺酸、芝麻素的食材，具有放鬆效果。

●若為吃完消夜後，打算馬上入睡者，建議墊高枕頭，採取左側臥姿為佳，避免胃食道逆流，影響睡眠。

●當消夜吃太多時，建議睡前在家散步15-30分鐘，或是補充益生菌，如比菲德氏菌，幫助腸道蠕動消化，較易入睡。

若為不管吃什麼消夜，皆會影響睡眠者，劉怡里建議，睡前2小時把餐點食用完畢，讓消化道好好休息，才能享受好的睡眠品質。

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