健康網》別一味追求體重計數字！ 中醫：掌握4點保持肌肉量

中醫師楊宗翰表示，想要健康的身材不是只要一味的減重就好，應該掌握4重點，包含重量訓練、多攝取蛋白質、充足睡眠、適度有氧運動等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重方法有很多種，不過，減重與肌肉的關係，你了解多少呢？翰醫堂中醫診所中醫師楊宗翰表示，想要健康的身材不是只要一味的減重就好，應該掌握4重點，包含重量訓練、多攝取蛋白質、充足睡眠、適度有氧運動等。並建議，有想要進行減重的朋友，可先找尋專業醫師確認身體狀況，以及適合的減重方法再來執行會是對身體最好。

楊宗翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，減重跟肌肉的關係相當密切。簡單來說，減重需要減掉脂肪，而肌肉可以幫助燃燒脂肪。體重是由脂肪、肌肉、骨骼、水分等組成。在減重的過程中，目標要減少的是脂肪，並且維持或增加肌肉。要減重1公斤，需要消耗或減少7700大卡的熱量。減重期間應注意以下幾點，以保持肌肉量：

請繼續往下閱讀...

1.重量訓練：重量訓練可以刺激肌肉生長、增強肌肉力量、提高肌肉耐力、增強骨骼密度，並提高基礎代謝率。

2.多攝入蛋白質：蛋白質是肌肉生長的必需營養素。如雞胸肉、水煮蛋、豆類等。

3.充足睡眠：睡眠期間人體會分泌激素，睡眠不足會分泌更多的皮質醇，皮質醇是一種導致肌肉流失的激素。肌肉量減少會導致基礎代謝率降低，從而增加肥胖的風險。

4.適度的有氧運動：任何可以提高心率和呼吸頻率的運動，通常持續時間較長，強度中等。可以幫助燃燒脂肪，減少體重，改善心肺功能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法