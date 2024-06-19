健康網》鯖魚料理多樣化 漁業署分享「鯖魚花枝起司捲」作法

鯖魚除了生食之外，還可做成一夜干、鹹魚干及罐頭等產品；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕適合煎食、味噌湯、加工成鹽漬品或罐頭。農業部漁業署邀請美食作家武展丞在臉書發文分享，鯖魚花枝起司捲作法及小知識。鯖魚俗稱花飛、青花魚，台灣所產的鯖魚主要為基隆，及宜蘭東北方海域所捕獲，又分為花腹鯖與白腹鯖兩種。除了生食之外，還可做成一夜干、鹹魚干及罐頭等產品。市場上俗稱的挪威鯖魚，則是進口的北大西洋魚。

武展丞說，鯖魚花枝起司捲就是將鯖魚三枚切，並且去除魚刺，再填入花枝漿和起司絲，也可以加入紅蘿蔔、荸薺等食材以增加口感和風味。等禁漁期過後試做看看吧！依據鯖鰺漁業管理辦法規定，每年6/1至6/30，以及農曆12/29至翌年1/18，都是鯖鰺漁業的禁漁時間。

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鯖魚花枝起司捲

材料：花腹鯖1尾、起司絲20g、紅蘿蔔碎丁10g、荸薺3顆、花枝漿20g、海苔1張。

調味料：鹽5g、糖10g、麵粉糊（水200c.c.、麵粉80g）。

作法：

●花腹鯖3枚切後，去除魚排中刺腹刺後，從內側將魚肉蝴蝶切成大片備用。

●荸薺去皮切丁、紅蘿蔔切丁，放入花枝漿、糖、鹽攪拌均勻備用。

●海苔放在竹簾上，將魚片平放，加入調好的起司及花枝漿，由內向外捲起。

●海苔魚捲表面沾粉，放入麵粉糊中均勻裹上，放入160度油鍋炸至金黃，切成3份即可。

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