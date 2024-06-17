健康網》IBD發生2大原因 醫：避免加工食品可降罹患率

李柏賢指出，「飲食」對發炎性腸道疾病發生和控制相當重要；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕發炎性腸道疾病（IBD）為歐美人較常見的疾病，分為潰瘍性結腸炎及克隆氏症兩類。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，疾病發生大多是因發炎性腸道疾病的體質（易感基因），以及後天的環境、生活習慣（抽菸等）和飲食。因此避免加工食品、食品添加劑等，可以減少發炎性腸道疾病的發生。

IBD盛行率快速上升原因與降低辦法

李柏賢指出，「飲食」對發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease，IBD）發生和控制相當重要，除了非常早發的發炎性腸道疾病，基因和懷孕時的因素扮演極重要的因素外，疾病發生大多是需要以下2點：發炎性腸道疾病的體質（易感基因）、後天的環境、生活習慣（抽菸等）和飲食。

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正因如此，李柏賢認為，亞洲人基因沒什麼改變，但IBD盛行率卻快速上升，可能就是因為帶有易感基因的人群，遇到誘發因子的機會大幅增加。例如：西化飲食、食品添加物、壓力、抗生素等。

李柏賢提到，亞洲發炎性腸道疾病盛行率處於快速上升期，但和西方高盛行率國家仍相差數十倍，且西方很多國家都已經進入高原期。因此避免西化飲食、加工食品、食品添加劑等，及適當紓壓管道、運動、戒菸和避免濫用抗生素等，都是減少IBD發生及惡化的方式。

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