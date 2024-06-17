健康網》日本女學生「成人香蕉」運動 台大醫感動

香蕉過熟時也能吃，然日本超商會將過熟香蕉丟棄。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中於臉書分享日本女高中生發起的「成人香蕉」運動，鼓勵大眾減少食品浪費，向超市蒐集這些即將廢棄的香蕉，做成蛋糕販售，極具創意的做法幫助她累積一點小財富。更令施景中感動的是，這位女學生在7年後履行承諾，到訪台灣旅遊。不過該如何判斷香蕉已經「成人」了呢？農業部曾推出香蕉色級卡以供對照。

施景中在臉書分享，女兒在北一女的時候，擔任綠衣使節，曾經招待日本御茶水女子高校的學生到家裡住。我們全家帶她們在台大校園逛了一圈，跟她們講述台大和日本的淵源。

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施景中回憶：記得最後送她們回到北一女的時候，其中一位高挑可愛的女生，神情有些哀戚，跟我女兒說，「我以後一定會再來台灣找妳玩。」隔了七年，她已經從日本的名校畢業，也上班了，真的履行她的諾言跑來台灣自助旅行。依著當年留的聯絡資訊，找了我女兒一起吃飯，相談甚歡。

日本女學生蒐集成人香蕉 製作蛋糕販售

施景中表示，當時女學生說：「在日本的超市，如果香蕉出現斑點，會被認為是不良的商品，店員會把它丟掉，不會出現在貨架上。」當年她只有高中，卻知道出現褐色斑點這種香蕉，更香甜更有營養，為了減少食品浪費，於是她發起一個運動，叫「大人（おとな）バナナ（成人香蕉）」，意思說這些不是不良品，而是更成熟更營養的香蕉，她去向日本的超市要（或是低價買入）這些即將廢棄的香蕉，然後把它做成蛋糕販售，賺取了一筆小的財富。

我不知道她這些知識，是否來自當時來自台灣見學的印象，但我確定她對台灣有非常美好的回憶，也和女兒互許未來再次相見的那一天。」

網友分享，「熟的香蕉做蛋糕最適合，好吃又有香氣」、「香蕉好處多多，含有色胺酸和維生素B6，可幫助大腦製造神經傳導物質，對抗焦慮。另外，一般水果少含礦物質鎂，香蕉的鎂含量不錯，對消除疲勞、穩定神經也有幫助。」、同時建議料理法：「冷凍後打成泥 自己做冰淇淋不加糖就很好吃」。

網友分享，農業部曾分享香蕉色級卡，說明香蕉共有7種顏色狀態，愈高級的香蕉將會愈軟、愈甜；且不同熟度營養價值略有不同，例如：6級以上甜度高、含大量的抗氧化多酚，具抗氧化的效果，很好吃但要小心糖分及熱量。農業部表示，挑選時除了注意顏色以外，也要注意轉色均勻、無大面積擦壓傷痕跡，以及選擇表皮生理成熟斑點少的香蕉，因為這類香蕉儲存時間比較久。

農業部曾分享香蕉色級卡，以此判斷香蕉的保存狀態。（圖取自農業部粉專）

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