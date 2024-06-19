健康網》研究：「喝水減肥」效果小 醫：為了健康仍要喝

研究顯示，用水替代含糖飲料的減重效果，少得可憐，但為了人體健康著想，還是要多喝水；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕搜尋「喝水減肥」，會發現結果是一面倒支持「喝水真的能瘦」，但事實並非如此，恆新復健科診所醫師王思恒表示，從研究結果看來，用水替代含糖飲料的減重效果，少得可憐，但由於水佔人體重一半左右，且對於維持正常生理機能很重要，所以雖然多喝水不會瘦，為了健康還是要喝足量的水。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發影片說明，喝水減肥對一般人來聽起來非常合理，因為喝水很健康，水沒有熱量，多喝水把胃撐起來，根本一舉數得，實際上科學家檢驗喝水減重的效果，發現喝水好處過譽，2024年由韓國學者發表的統合性研究，將8篇臨床實驗數據統合分析，發現多喝水並沒有辦法降低體重。加上過去研究的結果，一致顯示多喝水體重不會降低、腰圍不會減少、BMI不會改變。

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研究指出，如果用白開水去取代飲料，這時會出現減重效果，平均減去0.81公斤；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

王思恒提到，研究還發現，平時喜歡喝手搖飲、珍奶的朋友，如果用白開水去取代飲料，這時會出現減重效果，平均減去0.81公斤，僅一點點有效。更奇怪的是，本來喝零熱量汽水的人，如果改喝白開水，體重不但不會下降，反而會增加1.82公斤。

喝水無助減重恐因吸收太快

王思恒指出，喝水無助於減重是因為食慾，食慾由複雜的神經內分泌系同來協調，包括由脂肪細胞分泌的瘦體素、胰臟分泌的胰島素、胃分泌的飢餓素、腸道分泌的GLP-1與PYY，這些訊號傳入大腦的下視丘，被綜合分析判讀，神經細胞的神經元們，像動畫裡的情緒們一樣在下視丘裡開會，決定要不要吃。雖然喝水能把胃撐大出現飽足感，但它只佔一票，加上水很快被小腸吸收，所帶來的飽足感短到不足以助人降低熱量攝取。

無法控制吃甜可考慮代糖飲料

王思恒表示，研究第二個發現，用水取代含糖飲料，用無熱量的東西取代有熱量的東西，但效果僅0.8公斤，他猜測，因為這些人就算不喝含糖飲料，也會想吃點甜的，結果在不知不覺中又吃下了不少熱量，減重效果也因此打折。

王思恒說，用水替代代糖飲料竟不瘦反胖？代糖飲料的減重效應目前僅有2篇研究可供參考，現有研究數量不多，未來還有可能被推翻。他猜測代糖飲料既能滿足吃甜的癮，就不會再去額外吃甜食，因此他不建議憑這項結論，開始狂喝代糖飲料。如果無法控制自己吃甜，用代糖飲料去取代有熱量的含糖飲料，會有幫助。但如果本身不愛甜食，也不用勉強自己去喝代糖飲料。

醫師表示，如果無法控制自己吃甜，用代糖飲料去取代有熱量的含糖飲料，會有幫助。（法新社檔案照）

尿液顏色看有沒有喝夠水

王思恒表示，以尿液顏色判斷水有沒有喝夠，如果顏色為深褐色，像濃茶一樣，是身體缺水的象徵，理想顏色是在透明到淡黃色之間，代表身體水分充足。另外，腎臟病、洗腎、心衰竭患者，最好與醫師討論飲水量，這些族群會因為喝太多水，引發健康問題。

雖然研究表明了「喝水無助減重」，但這樣就能把減重重點放在真的能幫助減重的事情，像是多吃瘦肉、蔬菜、水果、不要過度調味、少吃加工食品、規律運動、每天量體重、學習計算食物的熱量、充足的睡眠，都是確定有助於減重的事，喝水減重不僅會失敗，還會打極減重信心。

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