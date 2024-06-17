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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》還在做「333」運動？ 醫曝最新指南：有動比久坐強

2024/06/17 09:15

醫師分享，根據世界衛生組織最新運動指南，當中指出，能減少久坐就是好，從事低等強度的慢走亦可；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「333運動」曾是全民健康標準守則，旨在提倡每週運動3天，每次30分鐘，心跳130下。不過為與時俱進，333運動已成過去式，如今有全新的運動建議！醫師李炎諭分享世界衛生組織（WHO）最新指南：每週中等強度運動150到300分鐘，或高強度運動75到150分鐘，每週應做2次以上肌力訓練，並提到，能減少久坐就是好，從事低等強度的慢走亦可。

人一博愛復健科診所院長李炎諭在臉書粉專「李炎諭醫師的復健聊天室」發文分享個案，日前到公司做臨場服務，幫健檢報告「滿江紅」的員工做衛教，提到除了飲食要控制，建議還是要規律運動，對身體比較好。

員工：「我知道啦，就是那個...333，什麼每週3天，每次30分鐘，心跳130下」

醫：「是啦，但是其實...」

話還未畢，員工就打斷：「我跟你說啦，你要去跟我們主管講，我每天這麼忙還加班，回去都累癱了還要幫小孩看作業，30分鐘喔，我看3分鐘都沒有啦！」

醫：「3分鐘可以的，不然2分鐘也可以」

員工：「3分鐘什麼？」

醫：「運動3分鐘啊，不然咧，想到哪去啦？」

每週至少2次肌力訓練 適度中、高強度運動

李炎諭指出，過去在衛教運動時，常常會拿出以前WHO建議的每週3天，每次30分鐘，心跳130下，俗稱333運動。但現在WHO建議的是：

●每週中等強度運動（持續從事10分鐘以上還能順暢地對話，但無法唱歌）150到300分鐘，或高強度運動（持續從事10分鐘以上時，無法邊活動，邊跟人輕鬆說話。）75至150分鐘。

●每週2次以上肌力訓練。

●能減少久坐就是好，低等強度的慢走亦可。

李炎諭還提到，根據美國運動醫學會與疾病管制署的建議也大多雷同，如下：

●每週5天，30分鐘的中強度有氧運動、或每週3天，20分鐘的高強度有氧運動。

●每週至少2天肌力訓練。

他總結，久坐不動就是不好，只要有動，那怕花1分鐘走去倒個水，做點家事，都比坐在沙發滑手機有健康益處。

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