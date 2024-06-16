國中妹妹卡到陰 醫生「即時求助、有效改善」

莫名高燒不退、醫生也找不出原因實在令人苦惱，但民俗宗教給了當事人其他的解釋。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東大學為關山媽祖設計品牌形象識別與立體文創，一群大學生在關注自己的作品是否能受廟方青睞時，卻有2位個頭特別嬌小的妹妹手持清香穿梭其中，引起注目同時，這才發現原來是小妹妹到杉原灣參加活動「卡到陰」，醫生則表示可向現代醫學求助以獲改善。

消息在社群軟體《Threads》上公開不久就有數萬人瀏覽，2當事人也留言，是在「東浪」活動時疑似「帶回髒東西」。2位女學生剛國中畢業，日前晚間在杉原灣參加東浪嘉年華活動，但其中一位返家後卻莫名高燒到39、40度，2人到醫院卻查不出任何原因，直到後來前往岩灣某些廟宇拜拜時，廟方才表示「卡到陰」，因此如今才找時間前往天后宮求平安。

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主辦單位聽聞後表示，「沒聽過」。現場民眾和工作人員則表示，現場約4萬人「人多到鬼都怕」。也有人說「到處都是鬼，是醉鬼」，同時也擔心「難不成下次辦活動，散場時要請道士在出口舉辦除穢還是抓妖儀式？不可能」。

台北榮民總醫院臺東分院身心科蔡耀庭表示，少數青少年人格特質容易受他人暗示（suggestable），若家庭內有強烈民俗信仰，則可能讓該青少年將身體不適，以民俗方式解讀。畢業旅行團體生活，該青少年若於同學之間有足夠影響力，亦可能造成團體受暗示之事件，建議同學們若身體有任何不適，均建議就診相關科別，鑑別診斷排除重大身體疾病後，則大概率為心理受暗示之結果，休息靜養後可以改善。

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