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健康網》615警察節 3飲食技巧執勤也能營養加分
林曉雲／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（15日）為警察節，警察們為了守護民眾一年365天的安全，需要時時刻刻堅守崗位，也可能沒辦法規律攝取3餐，在外執勤時水分攝取也可能較少，國健署在臉書專頁「食在好健康」提供3個小技巧，讓辛苦的波麗士大人們在工作中也能營養加分，讓身體更健康，小技巧包括補充乳製品及水果、避免高熱量與低營養食物、自備水壺，隨時補充水分。
補充乳製品及水果
營養師指出，外勤警察常快速解決三餐，而忽略了乳品及水果的攝取，值勤空暇之餘，或肚子餓時，可以補充鮮奶、無添加糖的優格、優酪乳或水果，補足一天乳品及水果攝取建議量。
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避免高熱量、低營養食物
營養師表示，高熱量、低營養食物，像含糖飲料、包餡麵包跟較油膩的小吃，這些食物通常人工添加物多，且有過多的油脂與精製糖，長期吃下來會造成身體負擔。
自備水壺 隨時補充水分
營養師說，警察們夏天執外勤時，容易忘記補充水分，可以準備500毫升的水壺，隨時喝個幾口水以補充水分，才能維持體內良好的水分平衡。
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