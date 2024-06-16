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健康網》國產香菇這樣挑 農業部：觀察6要點

2024/06/16 06:32

農業部表示，國產香菇呈現淺黃色，傘表面外觀無裂紋，皺縮狀，菇柄位於中央，修剪後長度約1.5-2公分，含水量低，較脆硬。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乾香菇可以做的料理非常多，炒米粉、鹹粥、油飯、肉羹，或是暖胃的香菇雞湯等都會用乾香菇入菜，是重要的家常乾貨。農業部指出，有部分業者會以進口香菇混充國產香菇進行販售，不但影響消費者食用安全，更對國產香菇市場造成衝擊。想要買的安心，可以從菇傘表面、菌褶色澤、菇柄、含水量及質地、香氣、識別標章去分辨是否為國產香菇。

農業部在臉書發文分享國產香菇辨別要領，讓你買到優質國產乾香菇。

菇傘表面：國產香菇多以太空包生產，菇傘表面外觀無裂紋，皺縮狀；非國產香菇菇傘表面裂紋有深、淺及光面。

菌褶色澤：國產香菇呈現淺黃色，非國產香菇則是淡黃色至淺褐色。

菇柄：國產香菇菇柄位於中央、經修剪後長度約1.5-2公分；非國產香菇，如日、韓段木香菇未修剪，且菇柄偏斜；中國地區與越南香菇菇柄置中，長度約1公分。

含水量及質地：國產香菇含水量低，較脆硬；非國產香菇含水量高，較軟。

香氣：國產香菇較濃郁；非國產香菇味淡或有異味。

農業部說明，最重要的是，國產香菇有識別標章，台灣香菇標章、產銷履歷、有機標章，購買前建議先確認包裝上有沒有識別標章。

非國產香菇菇傘表面裂紋有深、淺及光面，呈淡黃色至淺褐色，含水量高，較軟。（資料照）。

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