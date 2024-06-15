新冠疫情升溫 北市衛生局籲快接種XBB疫苗

近期國內新冠疫情升溫，衛生局呼籲儘速接種XBB疫苗。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕國內新冠肺炎疫情升溫，台北市衛生局表示，北市近一週（6月2日至8日）新冠肺炎新增39例確定病例，較前一週新增20例明顯上升。衛生局呼籲出生滿6個月以上之兒童、青少年及成人應接種1劑新冠XBB疫苗；65歲以上長者、55到64歲原住民、出生滿6個月以上免疫不全或免疫力低下等高風險對象，可於接種第1劑且間隔12週後再接種第2劑以增強保護力。

衛生局呼籲，接種XBB疫苗能減少感染後重症或死亡風險，鑒於國內疫情升溫，國內外新冠疫情傳播風險持續，提醒滿6個月以上民眾儘速接種。莫德納XBB.1.5疫苗提供滿6個月以上民眾接種1劑，Novavax XBB.1.5疫苗則提供滿12歲以上民眾接種1劑，兩種廠牌擇一接種，民眾可上衛生局網頁查詢疫苗接種地點資訊。

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新冠肺炎初期症狀包含發燒、咳嗽、頭痛及肌肉痛，部分個案則可能出現噁心、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀，衛生局建議，如有疑似症狀，應先使用新冠肺炎家用快篩試劑自我檢測，如檢測結果陽性，建議不上班、不上課在家休息至症狀緩解，如有就醫應告知快篩結果。

衛生局提醒，65歲以上長者、有慢性病、有免疫不全或免疫低下病史等具重症風險因子者，如家用快篩檢測新冠陽性後，應配戴口罩儘速就醫，由醫師評估是否符合公費口服抗病毒藥物適應症，即早接受治療。北市衛生局與181家新冠口服抗病毒藥物合約醫事機構合作，包含35家醫院、105家診所及43家藥局。

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