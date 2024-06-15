健康網》下腹痛且分泌物多 小心骨盆腔炎嚴重恐不孕

女性下腹痛合併分泌物多，恐是骨盆腔炎，應及早就醫診治；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到下腹痛，很多人的直覺反應是腸胃炎，但新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，如果合併分泌物多，恐怕是骨盆腔炎，如果輕忽不理會，感染嚴重導致輸卵管阻塞，不僅需要手術治療，也會導致不孕。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，骨盆腔炎是1種常見的婦科疾病，最典型的症狀就是下腹痛，很多患者會下意識認為是腸胃出問題，殊不知是婦科問題在搞鬼。

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張瑜芹表示， 骨盆腔炎是指子宮、輸卵管及盆腔其他部位發炎引起的疾病。通常是由細菌感染所引起，例如淋菌、衣原體等。這些細菌可能是透過性行為傳播、因子宮內取環術等侵入性檢查感染，或在分娩過程中被帶入盆腔內。

骨盆腔炎常見5症狀

●下腹部痛

●異常陰道分泌物

●不規則陰道出血

●性交痛

●發燒、噁心、嘔吐

預防骨盆腔炎4注意

●安全性行為，使用保險套

●避免過度清洗陰道

●定期產檢

●生產後注意個人衛生

骨盆腔炎治療3階段

●輕微感染：使用口服抗生素治療

●嚴重感染：可能需要靜脈注射抗生素

●輸卵管已嚴重阻塞：可能需要手術

張瑜芹說，正常的作息及均衡飲食，增加抵抗力，也可以大大降低骨盆腔發炎的可能性。

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