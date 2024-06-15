健康網》臉歪恐是咬合不正！ 6成國人困擾 6原因一次解惑

醫師提到，據統計，6成國人有咬合不正的問題；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一口整齊牙齒，不僅健康，更是美貌依據的標準之一，但您知道臉歪歪的可能與咬合不正有關嗎？恆悅美學牙醫診所院長張劭伯在粉專「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫」分享，據統計，6成國人有咬合不正的問題，這可能與遺傳、不正常的牙齒發育、缺牙、不正常的咀嚼習慣、口腔組織問題，或是外傷等有關。

●遺傳因素：遺傳是咬合不正的主要成因之一，若家族中有人有咬合問題，那麼其他家庭成員也可能會面臨相似的問題，遺傳因素會影響下顎骨的大小、形狀，以及牙齒排列方式。

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●不正常的牙齒發育：牙齒發育不正常是咬合不正的原因之一，包括牙齒生長過多或不足、牙齒排列不當、牙齒早期損壞或缺失等。

●牙齒缺失：若缺少一個或多個牙齒，鄰近的牙齒可能會移動，試圖填補缺失的空間，進而導致咬合不正。

●咀嚼習慣：不正確的咀嚼習慣，如咬指甲、咬筆、或咬硬物，會對牙齒和咬合造成損害，從而導致不正常的咬合。

●口腔組織問題：舌頭、腭、頰部等口腔組織的問題也可能影響咬合，像是舌頭位置不正確等。

●創傷或外傷：臉部或口腔的創傷、外傷可能導致骨骼或牙齒的損傷，進而出現咬合不正問題。

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