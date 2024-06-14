健康網》「陰道緊實手術」要照伴侶尺寸做？ 醫解4迷思

醫師提到，自然產後的媽媽或天生組織較鬆的女性，可透過需能變「緊」的結構式緊實手術，不僅對功能上有顯著幫助，還能改善外觀；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕私密處相關醫美愈來愈盛行，有些女性因產後陰道鬆弛，生活不便，而做「結構式緊實手術」；對此，婦產科專科醫師蕭詠嫻整理4常見錯誤觀念，包括：老了更鬆弛再做；緊實手術前要先量好伴侶尺寸；手術是把鬆掉的皮剪掉、縫一縫；以及產後鬆弛是接生醫師沒縫好等。其中針對第2個迷思，她解釋，陰道是有彈性的，緊實手術只是要回歸產前完整結構，不是變成硬梆梆、沒彈性，只適用一種尺寸的「水管」。

蕭詠嫻在臉書專頁「蕭詠嫻 醫師」發文分享，提到「女性私密手術」 ，大多人多想到外觀的「美型手術」（一字鮑手術），但若是自然產後的媽媽或天生組織較鬆的女性，更需要的是能變「緊」的結構式緊實手術，不但對功能上有顯著幫助，還能改善外觀。不過，仍有許多人對其有不少誤解！因此整理常見4個NG觀念。

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迷思1：等到老了更鬆弛再做也不遲

許多人認為既然越老會越鬆，何不等更鬆弛再處理？或是有人質疑「還這麼年輕，有需要這麼早做緊實手術嗎？」對此，蕭詠嫻提到，造成年輕型鬆弛主要為自然產、天生組織較鬆2個原因，即使只經歷一次自然產，都可能造成永久性的陰道和會陰結構破壞。不只如此，年紀越大黏膜彈性越差，拖到老了才手術，反而會使術後黏膜癒合不如年輕時來得好。

迷思2：一定要量另一半尺寸才能做得剛剛好

蕭詠嫻提到，在診間遇到超多人有這方面的疑惑，因此經常會反問患者：「我們年輕時，會先確定對方尺寸和自己「一樣大小」，才有辦法進行親密關係嗎？」答案當然是不用！因生產前的陰道是緊密，有彈性可適應容納各種粗細的半閉合空間，所以緊實手術是要回歸生產前的完整結構，不是變成硬梆梆、沒有彈性、只適用一種尺寸的「水管」。

迷思3：緊實手術就是把鬆掉的皮剪掉、縫一縫

蕭詠嫻透露，若是只剪掉加縫合「皮」而已，其實很快又會鬆掉了，所以要做「緊」而不是剪掉越多皮越好，重要的是縫有支撐力的筋膜層和肌肉層，重建會陰體的肌肉結締組織複合結構。

迷思4：產後鬆弛都是因為接生醫師沒有縫好的問題

「千萬不能怪辛苦幫我們接生的產科醫生呀！」蕭詠嫻說，產後的陰道鬆弛，除了嬰兒頭出來那一瞬間會讓會陰切開／裂傷，另一個原因是寶寶的頭從子宮頸到生產出來時，一路把產道「撐鬆」，因此主要問題是較深層的筋膜層完整性受損，這無法在生產結束後，立即縫合、矯正，且產科醫師做會陰縫合時常有血或惡露流出，常常沒辦法將切開後，躲在太深處的會陰體縫合，所以別再為難產科醫生拜託生產時幫忙「縫緊一點」！

蕭詠嫻補充，姐妹們是為了自己的需求而考慮手術，千萬不要為了挽回另一半的心才去動手術，畢竟感情是要靠用心經營，而不僅是靠「緊不緊」！另外，每個人的形狀和狀況都不一樣，身體條件也不同，建議還是要找專業醫師諮詢討論。

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