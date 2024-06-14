68歲男腎衰、心律不整 中醫治療重拾健康生活

奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部部長許堯欽博士建議，每天可以熱敷下腹的「氣海穴」與「關元穴」和後背的「腎俞穴」與「命門穴」，也有助於保護腎臟健康，補氣強腎。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕68歲的施姓男子罹患多種慢性疾病，因梗塞性腦中風導致左側手足無力、心律不整，最後施男到奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部，部長許堯欽診斷，施男為心腎氣陰兩虛，合併肝鬱有火便秘，連續服藥一個月後，心律不整已經沒有再發作，便秘和痔瘡也明顯改善。

許堯欽醫師指出，心律不整是臨床上常見的心臟問題，可能由心臟疾病或其他器官疾病波及心臟所致，中醫辨證論治能多器官共同調理，在施男的案例中，中醫治療成功控制了心律不整，並改善了腎功能。

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在心律不整獲得改善後，施男提到右股骨頭缺血性壞死，接受了右側人工髖關節置換手術，之後接受了左側腹股溝疝氣修補手術，不過在術後檢查發現他的腎臟功能階梯式下降，許堯欽根據其病機，改以清心蓮子飲與六味地黃丸加減，施男持續服用半年，心律不整未再發作，腎功能也逐漸回升。

施男在接受中醫治療期間，腎功能指數逐漸恢復，由慢性腎臟病第三期回升至第二期，經過一年多的調理，施男的Cr值從1.49降至0.94，eGFR值從47升至79，身體狀況大為改善。

許部長建議，接受重大手術後應注意飲食均衡，避免過鹹、過油的食物及熬夜過勞，適當日曬與運動，保持良好生活習慣。此外，他推薦簡易穴位自療法，如每天按摩內關穴與勞宮穴，熱敷氣海穴、關元穴及腎俞穴、命門穴，有助於保護心腎健康。

每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」有助於養心安神；每天熱敷下腹的「氣海穴」與「關元穴」有助於補氣強腎。（奇美醫院提供）

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