RSV病毒害張學友演唱會喊卡 全台首發疫苗高雄今開打

大心診所今早為60歲以上長者接種全台第1劑RSV疫苗。（大心診所提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕62歲的「歌神」張學友睽違多年再度來台開唱，卻因為感染RSV呼吸道融合病毒將上週7至9日的演唱會緊急喊卡，RSV病毒會造成嚴重下呼吸道感染，目前衛福部已核准「欣剋融呼吸道融合病毒疫苗」，全高雄僅進貨200支疫苗，上午近11點在高雄大心診所打出全台第1針。

大心診所院長何宇苓指出，RSV病毒的傳染力高，平均1人可傳3人，與流感相比，更容易增加併發症及死亡的機率，特別是60歲以上長者若感染，重症率與死亡率是流感的2倍。

請繼續往下閱讀...

何宇苓表示，自從新聞爆出張學友感染RSV呼吸道融合病毒之後，診所就接到許多民眾詢問是否可接種RSV疫苗，目前RSV疫苗僅適用於60歲以上成⼈之主動免疫接種，每劑需自費7680元，今早9點大心診所收到RSV疫苗，近11點就打出第1劑，也呼籲年長者及高風險成人可以考慮接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法