為家鄉培養子弟 彰基助攻彰中11子弟實現醫療夢想

陳良誠（左1）、林禹翰（左2）兩位醫師前往彰中進行「校外專家指導小組」牙醫學系講座。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰基醫學中心一向致力於培育在地醫療人才，近年來與國立彰化高中合作培養在地學子，今年輔導12位學生，已有11位順利甄選上醫學系及牙醫學系，積極發揮醫療重鎮的角色，支持彰化子弟實現醫療夢想，也期盼為彰化家鄉育才留才。

彰基總院長陳穆寬身兼中興大學副校長，非常重視人才永續與人才培育，尤其因為彰基地處彰化，與都會區相較下，醫師招募面臨許多挑戰。為了應對這一現實，彰基決定向前延伸協助在地學校，從高中學子培養起，以利於發掘未來醫療潛力人員。

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陳穆寬說，他們深知醫療人才的重要性，因此不僅在臨床服務上追求卓越，也積極參與教育工作，培養下一代的醫療專才，與彰中的合作，就是希望能夠為更多有志於醫療行業的學生，提供支持和機會。

前年至去年，彰基輔導一位學生順利進入高雄醫學大學的牙醫學系，隨著合作的不斷深化，今年彰基輔導12位學生，其中已有11位順利甄試上醫學系及牙醫學系，這一亮眼成績再度證明，彰基在人才培育上的努力和貢獻。

彰中校長王延煌（中）指出，陳良誠（右）、林禹翰（左）兩位醫師，讓孩子在考試過程當中充滿信心。（彰基提供）

彰中校長王延煌表示，他們3年前和彰基合作共同培育孩子，讓孩子們接受彰基相關的醫師、資源，更了解未來從事醫學相關工作的內涵。彰基希望能夠讓在地優秀的子弟進入醫學相關領域的科系後，再返鄉從事醫療服務工作，這樣子的情感連結，就必須從學校學習過程中建立起來，彰基總院長陳穆寬相當的重視這個理念的推廣。

連續2年參與輔導工作的醫師林禹翰，本身是彰中校友，他憑藉熱忱和專業知識，為學生們提供了寶貴的指導，也因這個奇妙的緣分，使他結束實習後，選擇留任彰基接受住院醫師訓練。

醫師陳良誠則說，彰中今年升學成績非常亮眼，彰基與彰中的合作逐步開花結果。有些學生們甚至是老面孔，從高一就參與講座到高三。同時也期待彰中的學子，未來可以回到彰基，一同協力為彰化鄉親提供更好的醫療服務。

醫師陳良誠表示，彰中今年升學成績非常亮眼，也代表著彰基與彰中的合作有很美好的成果。（彰基提供）

林禹翰醫師表示，回校分享真的很有意義，希望學弟妹們像他一樣，唸完醫學院之後，回到彰基服務。（彰基提供）

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