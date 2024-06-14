台南後壁16日辦捐血 特產集結大方送

台南後壁楊媽媽菓子工坊和後壁區公所、農會發起16日的「熱血捐愛」活動，捐血贈品滿滿好禮。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南知名的後壁楊媽媽菓子工坊和後壁區公所、農會發起第3年「熱血捐愛」活動，16日上午9點將在楊媽媽菓子工坊前舉辦，捐血贈品有如後壁特產大集結，捐1袋250CC的贈品就超過2000元，鼓勵民眾捐血很「豪禮」，捐血者當天出示捐血卡到菓子工坊消費加碼打95折。

後壁區長陳玉惠說，前2年捐血熱況是民眾搶著排隊捐血，因只有1輛捐血車，捐血量1天硬是衝上約320袋紀錄，16日第3年舉辦捐血加派2輛捐血車，希望將捐血袋數翻倍。

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後壁區農會捐贈了800包後壁蘭麗米，總幹事林怡歆說，楊媽媽菓子工坊結合地方名店商家一起贊助舉辦捐血公益活動，分享愛心，幫助捐血中心挹注血液庫存量，被民眾稱讚為最具地方特色的捐血活動，也行銷了後壁特色農產。

熱血豪禮有楊媽媽手工厚蛋捲、蘭麗米、毓泰商號台菜鮮食、櫻桃、麵筋罐、雅聞面膜，捐500cc再加贈蘭麗米3公斤、永興手工白曝蔭油、清豐冰糖、楊媽媽米麩鳳梨酥，捐血志工都發200元便當，就是要辦好這場捐血活動，衝出捐血量。

熱血豪禮有楊媽媽手工厚蛋捲、蘭麗米、手工醬油等後壁名產。（記者楊金城攝）

熱血豪禮有楊媽媽手工厚蛋捲、蘭麗米、手工醬油等後壁名產。（記者楊金城攝）

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