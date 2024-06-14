新北議員爭取警消公費肺癌篩檢 侯友宜：已提升健檢補助

周雅玲、鄭宇恩爭取市府補助警消、義警義消健檢補助，保障肺部健康。圖為今日開會狀況。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕警消工作型態經常吸入廢氣，新北市議員周雅玲今（14）日質詢表示，希望市府將公費肺癌篩檢納入40歲以上的警消同仁，否則市府每年只提供定額補助健檢，會排擠同仁想做的篩檢項目，也盼市府全面性提供警消肺功能檢查，重視警消健康。市長侯友宜說，市府自今年起以40歲為分界，提供警消同仁3500或4500元健檢補助，議員建議的肺功能評估他請警察局、消防局來評估。

周雅玲說，肺癌是國人癌症致死率第一名的疾病，警消同仁若罹癌，幾乎都以肺癌居多，她長期呼籲市府提供警消同仁公費癌症篩檢，市府雖每年提供警消健檢補助，讓同仁自選篩檢項目，但金額有限，可能排擠到其他健檢項目；市府2020年首創提供老菸槍、肺癌家族史等高風險者低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢補助，現已由衛生福利部跟進承辦，市府不用再支應這項預算，可挪用給40歲以上警消，據現行員額數估算一年才約6百萬元。

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侯友宜表示，市府回應議員的建議，因此跟亞東醫院等有配合健檢方案，自今年起也提升健檢補助額，40歲以上警消每年有4500元健檢補助，未滿40歲每年補助3500元，同仁可以自選項目檢查。

周雅玲指出，希望市府規範可每2年要求警消同仁做肺癌篩檢。侯友宜說，市府採鼓勵態度；衛生局長陳潤秋則表示，LDCT雖是低劑量，仍屬放射性檢查，同仁不用每年都做。

另外，周雅玲爭取市府全面補助警消肺功能檢查，一年做一次，每次經費約300到500元，預算不高，但能照顧警消同仁肺部健康。侯友宜說，市府樂於照顧警消同仁健康，他請警察局、消防局評估肺功能檢查納入警消健檢項目。

議員鄭宇恩則爭取市府補助義警、義消健檢補助，她說，義警、義消工作性質與警消相似，肺部健康也要保障，看周雅玲爭取警消同仁福利市府好像都有困難，仍希望市府考量，就算市府都把民進黨團爭取的福利對國民黨團宣布、讓國民黨團立功，結果仍是照顧市民，她可以接受。

侯友宜說，市府已提升健康補助，因為國民黨團先質詢他就先宣布，下次民進黨團若先質詢，他也會宣布。

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